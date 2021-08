Primoz Roglic is naar eigen zeggen verrast door zijn goede vorm in de Vuelta a España. De Sloveense kopman van Jumbo-Visma won al twee ritten in de Ronde van Spanje en droeg ook al zes dagen de leiderstrui.

"Ik ben heel positief gestemd", zei Roglic maandag op de tweede rustdag tegen Cyclingnews. "Maar ik ben ook heel verrast door de manier waarop het gaat. Ik geniet er met volle teugen van. Het verloopt eigenlijk perfect voor mij."

Roglic vindt zijn eigen verbazing niet misplaatst als eindwinnaar van de laatste twee edities van de Vuelta. "In 2019 was het wel in de planning dat ik de Vuelta zou rijden, maar de laatste twee jaren niet. Dus is er altijd wat onzekerheid hoe goed je bent en hoe het zal gaan."

De 32-jarige Roglic, die de Vuelta rijdt na zijn valpartij en opgave in de Tour de France, staat er goed voor bij aanvang van de slotweek in de Ronde van Spanje. De Sloveen bezet de derde plaats in het algemeen klassement, op 1 minuut en 36 seconden van leider Odd Christian Eiking. De Noor zal hoogstwaarschijnlijk het tempo niet kunnen bijbenen in het hooggebergte.

'Lijkt erop dat ploeggenoten er staan'

"Maar hij en Guillaume Martin (de nummer twee in het algemeen klassement, red.) hebben een aantal heel goede inspanningen geleverd", aldus Roglic. "Zeker afgelopen zondag was het team van Eiking erg goed. Hij verdient het om in de leiderstrui te rijden."

Roglic is vooral blij dat hij meer op zijn ploeggenoten kan rekenen in de slotweek. "In de eerste bergrit zeiden wat mensen dat we niet zo sterk waren omdat enkele renners moesten lossen. Maar het lijkt erop dat ze er nu weer staan. Het is hartstikke fijn om deze steun om mij heen te hebben."

De Vuelta wordt dinsdag vervolgd met een heuvelachtige rit over 180 kilometer. Vervolgens staan er twee zware bergetappes, een vlakke rit en een heuveletappe op het programma. De Ronde van Spanje wordt zondag afgesloten met een individuele tijdrit over bijna 34 kilometer naar Santiago de Compostela.