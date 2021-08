Odd Christian Eiking vreest dat hij zijn leiderstrui in de Vuelta a España in de slotweek gaat kwijtraken. De Noor gaat al zes dagen verrassend aan de leiding in het algemeen klassement, maar denkt dat de zware beklimmingen in de laatste dagen van de Ronde van Spanje hem te machtig zullen zijn.

"Eerlijk gezegd denk ik dat Lagos de Covadonga te zwaar is om te overleven, met namen als Primoz Roglic en anderen", verwijst Eiking maandag op de rustdag naar de zware bergetappe van woensdag, waarbij de Lagos de Covadonga de slotklim is.

"Maar ik voel mij heel goed en zal alles proberen. Hopelijk kan ik mezelf verrassen, maar we zijn zeker niet teleurgesteld als ik de trui deze week verlies. De Vuelta is tot nu toe een groot succes voor onze ploeg."

De 26-jarige Eiking veroverde afgelopen dinsdag de leiderstrui na een lange vlucht in de tiende etappe. In die rit kwam hij als vijfde over de meet, maar bleef hij de groep met favorieten met onder anderen favoriet Roglic ruim elf minuten voor.

In de daaropvolgende dagen behield de renner van het Belgische Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux de leiding in het algemeen klassement. Maandag ging hij met een voorsprong van 54 seconden op nummer twee Guillaume Martin en 1 minuut en 36 seconden op nummer drie Roglic de tweede en laatste rustdag in.

Odd Christian Eiking rijdt al zes dagen in de rode leiderstrui in de Vuelta a España. Foto: Getty Images

'Misschien start van nieuwe periode in carrière'

"Ik groei steeds meer in de rol van de leider", zei Eiking daarover met een knipoog. "De ploeg en ik hebben het in alle etappes goed opgepakt. Het voelt alsof we alles onder controle hebben. En ik voel me elke dag beter. Misschien geeft die trui mij ook meer motivatie. Ik krijg meer vertrouwen en de benen voelen nog steeds goed."

De doorbraak in de Vuelta smaakt naar meer voor Eiking. "Misschien is het de start van een nieuwe periode in mijn carrière. Mijn doel is om een rit te winnen in de Tour de France. Dat is iets heel specifieks, maar ik wil strijden om de zege in de grootste wedstrijden."

De Vuelta wordt dinsdag vervolgd met een heuvelachtige rit over 180 kilometer. Vervolgens staan er twee zware bergetappes, een vlakke rit en een heuveletappe op het programma. De Ronde van Spanje wordt zondag afgesloten met een individuele tijdrit over bijna 34 kilometer naar Santiago de Compostela.