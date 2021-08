Tim Merlier heeft maandag de tumultueuze openingsrit van de Benelux Tour gewonnen. De Belg van Alpecin-Fenix was in de straten van het Friese Dokkum de snelste in een sprint van het peloton, dat door waaiers, valpartijen en materiaalpech flink was uitgedund.

De 28-jarige Merlier was in de sprint een klasse apart en bleef Phil Bauhaus (tweede) en Fernando Gaviria (derde) een fietslengte voor. Danny van Poppel was op de zesde plaats de beste Nederlander, voor onder anderen Mike Teunissen (negende).

Voor Merlier is het alweer zijn achtste overwinning van het seizoen. De sprinter van de ploeg van Mathieu van der Poel, die de Benelux Tour moet missen vanwege een slepende rugblessure, won eerder dit jaar een etappe in de Tour de France en een rit in de Giro d'Italia.

De openingsrit van de Benelux Tour verliep chaotisch. Op 40 kilometer van de streep ontstonden waaiers in het peloton, waarbij onder anderen Tom Dumoulin en Dylan Groenewegen de boot misten. Later kreeg Remco Evenepoel, de favoriet voor de eindzege, mechanische pech en kwam Peter Sagan ten val.

Waaiers geselden de renners in de openingsetappe van de Benelux Tour. Waaiers geselden de renners in de openingsetappe van de Benelux Tour. Foto: Getty Images

Wind breekt openingsrit open

Het peloton leek nog een rustige dag tegemoet te gaan toen een groep van zeven renners vlak na de start in Surhuisterveen wegsprong, maar op 40 kilometer van de finish kwam daar verandering in. Door de wind langs het parcours viel de grote groep uiteen.

Evenepoel, een van de favorieten voor de eindzege, kreeg even later mechanische pech. Het Belgische toptalent van Deceuninck-Quick-Step verloor enkele minuten omdat de ploegleiderswagen niet achter hem reed. Op de streep in Dokkum hield hij de schade beperkt tot een kleine minuut.

Daarmee was het tumult nog niet voorbij. Drievoudig wereldkampioen Sagan kwam in een bocht ten val en liep daarbij enkele schaafwonden op aan zijn schouder. De Slowaak kon zijn weg wel vervolgen, maar kwam op een achterstand van ruim drie minuten binnen.

Ondanks verschillende demarrages bleef de voorste groep van zo'n dertig renners intact en volgde er een sprint om de ritzege. Merlier kwam laat opzetten, maar was een klasse apart en mag de eerste leiderstrui om zijn schouders hijsen.