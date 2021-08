Elisa Longo Borghini heeft maandag de GP de Plouay op haar naam geschreven. De 29-jarige Italiaanse soleerde naar de winst in de Franse WorldTour-koers.

Longo Borghini demarreerde met nog 10 kilometer te gaan en had op de streep een handvol seconden over op haar achtervolgers.

De Française Gladys Verhulst was de beste in de sprint om de tweede plek en de Amerikaanse Kristen Faulkner werd derde. Wereldkampioene Anna van der Breggen, die haar eerste koers reed sinds de Olympische Spelen van Tokio, zat niet in de eerste groep.

De GP de Plouay was de veertiende WorldTour-koers voor vrouwen van dit jaar. In elf van die wedstrijden ging de zege naar een Nederlandse.

Alleen Longo Borghini, die in maart in eigen land al de Trofeo Alfredo Binda won, en de Australische Grace Brown (Classic Brugge-De Panne) doorbraken de Nederlandse hegemonie.

Deze week staat er met de Challenge by La Vuelta (vrijdag tot en met zondag) nog een WorldTour-race op het programma.