Steven Kruijswijk houdt gemengde gevoelens over aan zijn tweede plaats in de vijftiende etappe van de Vuelta a España. De klimmer van Jumbo-Visma baalde dat hij tekortkwam voor de ritzege, maar waardeerde het dat hij van zijn ploeg de kans kreeg om zondag voor de overwinning te gaan.

"Ik kreeg vandaag de kans, maar het was uiteindelijk niet goed genoeg. Dat is persoonlijk wel jammer", zei Kruijswijk bij Eurosport. "Het is wel mooi dat ik de vrijheid kreeg om voor de ritzege te gaan. Dat waardeer ik zeker."

De Nederlander behoorde in een zware bergrit tot een grote achtervolgende groep. Daaruit sprong hij op 62 kilometer van de finish weg om op jacht te gaan naar koploper Rafal Majka, die aan een solo bezig was.

"Het was niet de bedoeling om in de aanval te gaan, maar we wilden als ploeg wel iemand mee hebben in een grote vluchtersgroep", liet Kruijswijk weten. "Het was een krankzinnige etappe; er werd volle bak aangevallen. Toen we op de eerste klim zaten, kon ik meesluipen in de vlucht, maar Rafal reed op dat moment al op kop."

'Kon alleen maar hopen op slecht moment Majka'

In de achtervolgende groep, waarvan ook Wout Poels deel uitmaakte, keken de renners vooral naar elkaar. "Er was geen samenwerking in de achtervolgende groep en dus besloot ik op de voorlaatste klim alles te geven in de hoop het gat te dichten. Majka heeft vandaag laten zien dat hij het op zo'n manier kan afmaken."

"De enige manier om nog iets te proberen, was om uit de achtervolgende groep weg te springen", vervolgde Kruijswijik. "Ik kwam aanvankelijk nog wel wat dichterbij, maar ik kon alleen maar hopen op een slecht moment van Majka."

Majka kende geen inzinking meer en soleerde naar de overwinning. Kruijswijk kwam uiteindelijk op een kleine anderhalve minuut van de Pool over de finish.