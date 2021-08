Benoît Cosnefroy heeft zondag de Bretagne Classic-Ouest France op zijn naam geschreven. De Fransman bleef zijn landgenoot Julian Alaphilippe en diens Deense ploeggenoot Mikkel Frølich Honoré voor in de sprint van een kopgroep van drie. Niki Terpstra werd tijdens de WorldTour-koers gehinderd door een kudde koeien op de weg.

Cosnefroy, Alaphilippe en Honoré waren in de wedstrijd over 251 kilometer van en naar Plouay samen met Tadej Pogacar achter koplopers Quinten Hermans en Alessandro De Marchi aan gegaan. Pogacar moest de drie echter laten gaan.

Die haalden eerst Hermans terug en later De Marchi, waarna ze beiden achterlieten. Alaphilippe probeerde in de finale Cosnefroy nog te lossen, maar daar slaagde hij niet in. In de sprint op een oplopende strook troefde de 25-jarige renner van AG2R Citroën de wereldkampioen van Deceuninck-Quick-Step vervolgens af.

Terpstra kwam op 48 kilometer van de finish opeens een aantal koeien tegen toen hij in de achtervolging reed. De kudde versperde de weg voor de Nederlander. Uiteindelijk kon hij verder toen de koeien een andere weg insloegen.

Voor de appgebruikers: tik op de tweet om te zien hoe Niki Terpstra werd gehinderd door een kudde koeien.

Politt grijpt eindzege in Ronde van Duitsland

In de Ronde van Duitsland ging Nils Politt met de eindzege aan de haal. De Duitser, die zaterdag een dubbelslag sloeg in de derde etappe, hield zijn leidende positie in het algemeen klassement vast in de slotrit.

De laatste etappe over 156,3 kilometer van Erlangen naar Nürnberg werd gewonnen door Alexander Kristoff. De Noor bleef Pascal Ackermann en Luca Mozzato voor in de massasprint.

Ackermann pakte vier bonificatieseconden dankzij zijn tweede plek, maar kwam hierdoor vier seconden tekort voor de eindzege. Ook in het klassement eindigde de Duitse sprinter als tweede. Daarin werd Kristoff, eveneens op vier tellen, derde.