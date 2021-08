Rafal Majka heeft zondag op indrukwekkende wijze de vijftiende etappe in de Vuelta a España gewonnen. De Pool bekroonde in een zware bergrit een solo van 87 kilometer met de overwinning. Steven Kruijswijk was lang op jacht naar Majka, maar kwam tekort en werd tweede. Odd Christian Eiking behield de rode leiderstrui.

De 31-jarige Majka bleef Kruijswijk een kleine anderhalve minuut voor. Chris Hamilton, die ook deel uitmaakte van een van de vluchtersgroepen, werd op ruim twee minuten derde.

Majka boekte de tweede Vuelta-ritzege uit zijn loopbaan. Vier jaar geleden was hij voor het eerst succesvol in de Ronde van Spanje, tevens zijn laatste overwinning. Ook schreef hij drie etappes in de Tour de France op zijn naam.

Adam Yates was in de finale weggereden uit de favorietengroep en kwam als vierde over de finish. De Brit pakte vijftien seconden op de concurrentie.

Eiking eindigde als zesde en behield zo de leiding in het algemeen klassement. De Noor heeft nog altijd een kleine minuut voorsprong op nummer twee Guillaume Martin. Jumbo-Visma-kopman Primoz Roglic staat op ruim anderhalve minuut derde.

Maandag is de tweede rustdag in de Vuelta. Een dag later volgt een heuvelachtige rit over 180 kilometer van Laredo naar Santa Cruz de Bezana.

Kruijswijk en Poels in achtervolgende groep

De vijftiende rit voerde de renners over 197,5 kilometer van Navalmoral de la Mata naar El Barraco. Onderweg lagen vier beklimmingen, waarvan twee van de eerste categorie. De finish lag kort na een col van de derde categorie.

Op de Alto de la Centenera, de eerste klim van de dag, ging Majka samen met Fabio Aru en Maxim Van Gils in de aanval. Het trio had al snel een voorsprong van anderhalve minuut te pakken op het peloton, terwijl een groep met onder anderen Kruijswijk en Wout Poels in de achtervolging ging.

Majka en Aru hielden de achtervolgers ruim achter zich, terwijl Van Gils moest lossen. Op de Puerto de Pedro Bernardo liet de Pool ook de Italiaan achter en begon hij aan zijn indrukwekkende solo van 87 kilometer.

Op 62 kilometer van de finish sprong Kruijswijk weg uit de achtervolgende groep en ging hij op jacht naar Majka. De Nederlander reed lang op iets meer dan anderhalve minuut van de koploper en slaagde er niet meer in om de renner van UAE Emirates van de ritzege af te houden.