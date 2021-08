Chantal van den Broek-Blaak heeft zondag de Simac Ladies Tour op haar naam geschreven. De Nederlandse van SD Worx hield haar leiderstrui vast in de slotetappe, die werd gewonnen door Marianne Vos.

De 31-jarige Van den Broek-Blaak begon de slotrit met een voorsprong van 20 seconden op de Zwitserse Marlen Reusser en 30 tellen op Ellen van Dijk. Die marge kwam niet meer in gevaar. Van den Broek-Blaak had de leiderstrui zaterdag veroverd in de koninginnenrit.

Het is voor Van den Broek-Blaak de tweede keer dat ze de Ladies Tour op haar naam schrijft. De Rotterdamse was in 2016 ook al de beste in de Nederlandse etappekoers. Vorig jaar ging de eindzege naar de Luxemburgse Christine Majerus.

De slotetappe werd een prooi voor Vos. De 34-jarige routinier was in Arnhem de beste in de sprint en boekte zo haar derde ritzege van deze Ladies Tour. Alice Barnes sprintte naar de tweede plaats, voor Amy Pieters.

Voor Vos was het haar zevende overwinning van dit wielerjaar. Ze won eerder onder meer ook Gent-Wevelgem en de Amstel Gold Race.