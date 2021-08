Romain Bardet heeft zaterdag eindelijk zijn ritzege in de Vuelta a España te pakken. De dertigjarige renner was de sterkste vluchter in de zware veertiende etappe. Odd Christian Eiking behield de rode leiderstrui, al verloor hij wel wat tijd op Primoz Roglic.

Bardet was op papier de sterkste klimmer van een kopgroep van achttien renners en maakte het ook af op de slotklim, de Pico Villuercas (14,5 kilometer à 6,2 procent).

De Spanjaard Jesús Herrada eindigde op 44 seconden als tweede. De Australiër Jay Vine, die met nog 35 kilometer te gaan hard viel toen hij een bidon probeerde aan te pakken uit de auto, werd knap derde in dezelfde tijd. Tom Pidcock kwam als vierde over de streep.

Bardet was deze Vuelta al vaak in de aanval, met tot zaterdag twee zesde plaatsen als beste resultaten. De drievoudig ritwinnaar in de Tour de France, die in 2016 tweede werd in het eindklassement van de Ronde van Frankrijk, won nog niet eerder een etappe in de Ronde van Spanje.

Uitslag veertiende etappe Vuelta 1. Romain Bardet

2. Jesús Herrada +44 seconden

3. Jay Vine +44 seconden

4. Tom Pidcock +1.12 minuten

5. Clément Champoussin +1.14 minuten

6. Matthew Holmes +1.16 minuten

7. Andrey Zeits +1.19 minuten

8. Kevin Geniets +1.46 minuten

9. Nicolas Prodhomme +2.04 minuten

10. Jan Tratnik +2.15 minuten

Roglic neutraliseert aanval López

Bij de toppers gebeurde er lang weinig, totdat Miguel Ángel López met nog zo'n 4 kilometer te gaan aanviel. De nummer vijf van het klassement pakte twintig seconden op zijn concurrenten, maar op de streep was zijn tijdwinst op Roglic, Enric Mas, Egan Bernal en Jack Haig maar vier seconden.

Eiking klampte aan en verloor slechts twintig tellen op de groep van Roglic. De rodetruidrager, die bijna elf minuten na winnaar Bardet over de streep kwam, heeft in het klassement nu 54 seconden voorsprong op de nummer twee Guillaume Martin en 1.36 minuten op nummer drie Roglic.

Zondag staat er nog nog een zware bergrit op het programma, voordat maandag de laatste rustdag is.

Algemeen klassement Vuelta 1. Odd Christian Eiking

2. Guillaume Martin +0.54 minuten

3. Primoz Roglic +1.36 minuten

4. Enric Mas +2.11 minuten

5. Miguel Ángel López +3.04 minuten

6. Jack Haig +3.35 minuten

7. Egan Bernal +4.21 minuten

8. Adam Yates +4.49 minuten

9. Sepp Kuss +4.59 minuten

10. Felix Grossschartner +5.31 minuten

Achttien koplopers mogen om ritzege strijden

De achttien vluchters kwamen in het eerste uur tot een gemiddelde snelheid van ruim 51 kilometer per uur en kregen een voorsprong van meer dan tien minuten van het door Jumbo-Visma geleide peloton. Daardoor was het al snel duidelijk dat de ritwinnaar uit de kopgroep zou komen.

De strijd om de dagwinst begon echt na de afdaling van de vreselijk steile Puerto Collado de Ballesteros, op ruim 50 kilometer van de streep. De Fransman Nicolas Prodhomme was heel actief en sloeg uiteindelijk een gaatje met de Belg Sep Vanmarcke en de 38-jarige Spanjaard Daniel Navarro.

Vanmarcke ging echter onderuit in een bocht in een afdaling en reed ook nog Navarro aan. Prodhomme begon daardoor met een voorsprong van een minuut aan de Pico Villuercas. Het peloton volgde al op meer dan veertien minuten.

Prodhomme hield lang een prima tempo aan op de slotklim, maar Bardet had zijn inspanning goed ingedeeld. De Fransman sloot met minder dan 6 kilometer te gaan samen met Andrey Zeits aan bij zijn landgenoot, waarna hij direct demarreerde. Dat was ook de beslissende aanval.