Remco Evenepoel heeft zaterdag op bijzondere wijze de Brussels Cycling Classic op zijn naam geschreven. De Belg zag een deel van de kopgroep in de slotfase de verkeerde kant op gestuurd worden en kwam uiteindelijk solo over de finish.

De 21-jarige Evenepoel maakte deel uit van een kopgroep van zeven renners, maar op 20 kilometer van de finish ging het mis voor vijf van hen. Philippe Gilbert, Victor Campenaerts, Tosh Van der Sande, Marc Hirschi en Brandon McNulty volgden de motorrijder naar rechts, maar gingen daardoor de verkeerde kant op.

Alleen Evenepoel en Aimé De Gendt, die de streek goed kennen, trokken naar links en lieten hun onfortuinlijke medevluchters ver achter zich. Op 10 kilometer van de meet reed Evenepoel weg bij De Gendt, waarna hij naar de overwinning soleerde.

De Gendt kwam vijftig seconden achter Evenepoel over de streep. Van der Sande (+2.13) zorgde voor een volledig Belgisch podium. Danny van Poppel was op de achtste plaats de beste Nederlander.

Voor Evenepoel is het zijn tweede overwinning in een paar dagen tijd. De renner van Dececuninck-Quick-Step schreef donderdag al de Druivenkoers op zijn naam. Ook die wedstrijd kende een opmerkelijk verloop; de koers werd vanwege een brand langs het parcours tijdelijk stilgelegd toen Evenepoel solo aan kop reed.

Evenepoel, die eerder deze maand ook de Ronde van Denemarken won, doet komende week mee aan de Benelux Tour. De koers door Nederland en België wordt van maandag 30 augustus tot en met zondag 5 september gehouden.

Pollitt soleert naar ritzege in eigen land

In de derde etappe van de Ronde van Duitsland ging de zege ook naar een thuisrijder. Nils Politt kwam na een heuvelachtige finale solo over de streep in Erlangen.

De Belg Dylan Teuns eindigde op elf seconden als tweede en André Greipel werd op twaalf seconden derde door de sprint van het peloton te winnen.

De 27-jarige Pollitt nam ook de leiderstrui over van zijn landgenoot Pascal Ackermann. De Ronde van Duitsland eindigt zondag met een heuvelachtige etappe.