Marianne Vos heeft zaterdag de vierde etappe van de Simac Ladies Tour op haar naam geschreven. De renster van Jumbo-Visma bleek de sterkste uit een kopgroep van drie. De leiderstrui viel in handen van Chantal van den Broek-Blaak.

In de etappe op Limburgse grond over bijna 149 kilometer, die begon in Geleen en eindigde in Sweikhuizen, ging Vos er op zo'n 50 kilometer voor de finish samen de Poolse Katarzyna Niewiadoma en Van den Broek-Blaak vandoor. In de slotmeters had ze het meeste over.

Het was voor de 34-jarige Vos de tweede keer dat ze deze Ladies Tour een rit won. Dinsdag was de ze beste tijdens de proloog met start en finish in Ede, waarna ze de leiderstrui een dag later kwijtraakte aan ritwinnaar Alison Jackson.

Van den Broek-Blaak had aan haar derde plaats wel genoeg om de leiding in het klassement over te nemen van Marlen Reusser uit Zwitserland, die het tricot sinds donderdag in bezit had.

Voor de afsluitende rit van zondag, een etappe over ruim 150 kilometer van en naar Arnhem, heeft Van den Broek-Blaak een marge van 20 seconden ten opzichte van Reusser. Ellen van Dijk staat als nummer drie van het klassement op +0.30.

Van den Broek-Blaak kan de Simac Ladies Tour na 2016 voor de tweede keer winnen. Vorig jaar ging de eindzege naar de Luxemburgse Christine Majerus.