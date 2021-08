Anne Terpstra heeft zaterdag als eerste Nederlandse vrouw een medaille gepakt op het WK mountainbike. Ze veroverde zilver bij de mondiale titelstrijd in het Italiaanse Val di Sole.

De dertigjarige Terpstra moest in de strijd om het goud de ongenaakbare Evie Richards voor zich dulden, die als eerste Britse ooit wereldkampioene werd. Sina Frei legde namens Zwitserland beslag op het brons.

Het was de eerste keer dat een Nederlandse vrouw een WK-medaille pakte sinds de strijd om de regenboogtrui in 1990 voor het eerst werd verreden. Anne Tauber, de tweede Nederlandse deelneemster in Val di Sole, kon het voorbeeld van Terpstra niet volgen: ze werd achtste.

Terpstra liet zich voor de tweede keer in korte tijd internationaal gelden. Eerder deze maand hield ze aan de strijd om de Europese titel in het Servische Novi Sad eveneens een zilveren medaille over.

Vorige maand slaagde de zesvoudig Nederlands kampioene er bij de Olympische Spelen in Tokio niet in om op het podium te eindigen. Ze eindigde toen als vijfde.

Later op zaterdag strijden de mannen om het WK-goud in Italië, waar Milan Vader de enige Nederlander is. Mathieu van der Poel meldde zich af met rugklachten.