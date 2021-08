Nog 151 km - Het peloton lijkt zijn zegen te hebben gegeven aan de achttien koplopers. De voorsprong groeit naar meer dan een minuut. Dat is op zich logisch, want de vluchter die het kortst in het klassement staat, heeft een achterstand van ruim 45 minuten op klassementsleider Odd Christian Eiking. Dat is Clément Champoussin, de Fransman van AG2R.