Fabio Jakobsen laat weten dat hij in de finale van de dertiende etappe van de Vuelta a España afhaakte omdat hij de benen niet meer had om mee te doen in de massasprint. De Nederlander liet zijn ploeggenoot Florian Sénéchal vervolgens over de radio weten dat hij het voor Deceuninck-Quick-Step moest afmaken.

"Met nog 4 à 5 kilometer voor de boeg namen we een bocht en daarin sloegen Egan Bernal en Tom Pidcock een gat", zei Jakobsen na de etappe. "Ik probeerde dat met mijn ploeggenoten te dichten, maar dat lukte niet."

De 24-jarige Jakobsen gold als de topfavoriet voor de overwinning in de dertiende etappe, maar in de finale ging het mis. Hij moest zijn ploeggenoten vlak voor het ingaan van de slotkilometer laten gaan.

"Ik had de benen niet meer om te sprinten, dus zei ik tegen Florian dat hij moest gaan sprinten", vertelde de sprinter, die eerder in deze Vuelta wel de vierde en de achtste etappe won. "Vervolgens liet ik me terugzakken."

Florian Sénéchal boekte zijn eerste ritzege in een grote ronde. Florian Sénéchal boekte zijn eerste ritzege in een grote ronde. Foto: Getty Images

Sénéchal: 'Besef nog niet dat ik rit in grote ronde heb gewonnen'

Sénéchal, die vorig jaar eerste hulp verleende aan Jakobsen nadat de sprinter zwaar was gecrasht in de Ronde van Polen, reed door en bezorgde Deceuninck-Quick-Step in een chaotische sprint alsnog de overwinning. De Fransman boekte zijn eerste zege in een grote ronde.

"We hadden een perfecte lead-out voor Fabio en toen zei hij over de radio: 'Florian, jij mag sprinten'", liet Sénéchal weten. "Bert Van Lerberghe verrichtte vervolgens topwerk en ik bleef rustig en gaf het maximale in de laatste 200 meter."

Kort voor de finish had Sénéchal, die aanvankelijk dacht dat Jakobsen een lekke band had, samen met Matteo Trentin een gaatje geslagen met de concurrentie. Vervolgens troefde hij de Italiaan af in de sprint.

"Ik besef nog niet dat ik een etappe in een grote ronde heb gewonnen. Dit is bizar", jubelde hij. "Eerst dacht ik dat Démare of Matthews me nog zou passeren, maar uiteindelijk slaagde niemand daarin. Ik weet niet hoe ik mijn teamgenoten moet bedanken. Ze hebben waanzinnig werk geleverd om me in de perfecte positie te brengen."