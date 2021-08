Florian Sénéchal heeft vrijdag na een bijzondere finale de dertiende etappe van de Vuelta a España op zijn naam geschreven. Fabio Jakobsen haakte met minder dan 2 kilometer te gaan af en zag zijn ploegmaat vervolgens winnen in Villanueva de la Serena.

Deceuninck-Quick-Step was zeer dominant in de voorbereiding op de sprint. De Belgische ploeg zorgde voor scheuren in het peloton en leek zo Jakobsen naar zijn derde ritzege van deze Vuelta te leiden, maar de 24-jarige Nederlander liet zijn ploeggenoten vlak voor het ingaan van de slotkilometer gaan.

"Ik probeerde het gat met mijn ploegmaats nog te dichten, maar dat lukte niet", zei Jakobsen na de etappe. "Ik had niet de benen, dus ik zei tegen Florian dat hij moest sprinten."

De 28-jarige Sénéchal, die vorig jaar eerste hulp verleende aan Jakobsen nadat de sprinter zwaar gecrasht was in de Ronde van Polen, reed door en klopte de Italiaan Matteo Trentin in een raar sprintje. De Fransman boekte zijn eerste ritzege in een grote ronde. De Italiaan Alberto Dainese eindigde op twee seconden als derde.

Egan Bernal kwam als tiende over de streep op zes seconden. De nummer zeven van de algemene rangschikking pakte vijf seconden op de andere klassementsrenners, onder wie Primoz Roglic.

Odd Christian Eiking behield de rode leiderstrui. De Noor heeft een voorsprong van een kleine twee minuten op Roglic. De titelverdediger zou zaterdag de leiding in het algemeen klassement weer kunnen overnemen, want dan staat er een bergrit met finish boven op de Pico Villuercas (14,5 kilometer à 6,2 procent) op het programma.

Klassieke sprintersrit in Spaanse hitte

Na drie levendige en heuvelachtige etappes was er vrijdag weer een klassieke sprintersetappe in de Vuelta. In de hitte van het westen van Spanje reden Luis Angel Maté (Euskaltel), Alvaro Cuadros (Caja Rural) en Diego Rubio (Burgos-BH) in de langste etappe van deze Ronde van Spanje (203,7 kilometer) vrijwel direct na de start in Belmez weg uit het peloton.

Het Spaanse trio kreeg weinig ruimte van het peloton; de sprintersploegen hielden de maximale voorsprong onder de drie minuten. Met nog 29 kilometer tot de finish werden de vluchters bijgehaald.

De enige opwinding in de grote groep kwam een uurtje eerder, toen er heel even waaiers ontstonden. De scheuren in het peloton werden snel gedicht.

Zo kwam er een onvermijdelijke massasprint en daarin nam Deceuninck-Quick-Step het initiatief. De Belgische ploeg reed zo hard op kop van het peloton, dat er gaten ontstonden, maar met nog 2 kilometer te gaan zakte kopman Jakobsen weg vanwege materiaalpech. Sénéchal bezorgde zijn team alsnog de derde etappezege in deze Vuelta.