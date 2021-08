Mathieu van der Poel moet volgende week ook de Benelux Tour - voorheen de BinckBank Tour - aan zich voorbij laten gaan. De titelverdediger heeft nog te veel last van zijn rug.

"Mathieu hoopte zijn titel te kunnen verdedigen, maar door zijn rugproblemen heeft hij de afgelopen weken niet optimaal kunnen trainen. Daardoor komt de Benelux Tour te vroeg voor hem", schrijft Alpecin-Fenix vrijdag in een verklaring op Twitter.

De 26-jarige Van der Poel zou met een hernia kampen, maar zijn ploeg doet daar geen mededelingen over. De Brabander meldde zich afgelopen zondag vanwege zijn rugproblemen al af voor de WK mountainbike van deze week.

Het is nog niet duidelijk of Van der Poel straks wel fit genoeg is voor de WK wielrennen op de weg. De wegrace bij de mannen staat voor 26 september op het programma. Alpecin-Fenix zegt dat er op dit moment geen reden is om aan te nemen dat hij de WK in Vlaanderen en Parijs-Roubaix (3 oktober) ook moet missen.

Van der Poel hoopte revanche te nemen voor Spelen

Van der Poel hoopte zich in deze periode juist te revancheren voor de Olympische Spelen in Tokio. Hij ging eind vorige maand voor goud op de mountainbike, maar moest zijn olympische race al vroeg staken door een harde valpartij. Overigens had 'MVDP' voor de Spelen al last van zijn rug.

In de aanloop naar de Olympische Spelen deed Van der Poel wel mee aan de Tour de France, waar hij een etappe won en de gele trui droeg. Eerder dit jaar schreef hij onder meer de Strade Bianche op zijn naam en werd hij tweede in de Ronde van Vlaanderen.

De Benelux Tour begint op maandag 30 augustus met een vlakke rit van Surhuisterveen naar Dokkum. De sterk bezette koers door Nederland en België duurt tot en met zondag 5 september.