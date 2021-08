Magnus Cort heeft donderdag zijn tweede ritzege in de Vuelta a España geboekt. De Deen sprintte naar de overwinning in een levendige twaalfde etappe. Odd Christian Eiking behield de rode leiderstrui.

De 28-jarige Cort hield in de massasprint van een uitgedund peloton de Italiaan Andrea Bagioli net achter zich. Michael Matthews moest zich tevredenstellen met de derde plaats. Martijn Tusveld was op de tiende plaats de beste Nederlander.

Eerder in deze Vuelta schreef Cort de zesde etappe op zijn naam. Toen bleef hij op een lastige slotklim Primoz Roglic voor. Woensdag kwam de renner van EF Education-NIPPO net tekort voor de winst in de elfde etappe.

In de top van het algemeen klassement vonden er geen verschuivingen plaats. Eiking behoudt zijn voorsprong van een kleine minuut op nummer twee Guillaume Martin. Roglic, die in de twaalfde rit betrokken was bij een valpartij, staat op iets minder dan twee minuten derde.

Vrijdag zijn er weer kansen voor Fabio Jakobsen in een relatief vlakke etappe over Belmez naar Villanueva de la Serena. De Nederlander kan dan zijn derde ritzege in deze Vuelta boeken.

Roglic betrokken bij valpartij

De twaalfde rit voerde het peloton over 175 kilometer van Jaén naar Córdoba, met onderweg een klim van de tweede en een van de derde categorie. De finish lag op een vlakke strook. Nadat verschillende vluchtpogingen waren mislukt, ontstond op 85 kilometer van de finish een kopgroep van acht renners met onder anderen Jetse Bol. Het gezelschap kreeg echter niet meer dan twee minuten voorsprong.

Op de Alto de San Jerónimo, de col van de derde categorie, was Roglic samen met onder anderen Dylan van Baarle en Adam Yates betrokken bij een valpartij in het peloton. De kopman van Jumbo-Visma stapte snel weer op en vond even later de aansluiting met het peloton.

Voor Maxim Van Gils ging het op de Alto del Catorce por Ciento, de klim van de tweede categorie, niet snel genoeg in de kopgroep. De Belg sprong op 24 kilometer van de meet weg, maar werd kort daarna ingerekend door het peloton. Daaruit was Fabio Jakobsen ondertussen gelost.

Halverwege de beklimming demarreerden Giulio Ciccone, Jay Vine, Romain Bardet en Sergio Henao en zij begonnen met een halve minuut voorsprong aan de afdaling. Het kwartet bleef lang vooruit, maar werd 1 kilometer voor de finish ingerekend. In de massasprint bleef Cort Bagioli net iets minder dan een wiellengte voor.