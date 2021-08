Remco Evenepoel heeft donderdag een bijzondere editie van de Druivenkoers gewonnen. De Belgische renner moest zijn indrukwekkende solo tijdelijk onderbreken omdat er langs het parcours brand was uitgebroken.

Evenepoel reed met nog 60 kilometer te gaan in de Belgische eendagskoers weg op de Smeysberg. Toen hij een voorsprong van bijna een minuut had opgebouwd, moest de renner van Deceuninck-Quick-Step zijn solo abrupt onderbreken toen een commissaris met een rode vlag hem tot stoppen dwong.

Aanvankelijk was er onduidelijkheid over de reden, maar later bleek dat er in de verte grote rookwolken te zien waren. De reden was een auto langs het parkoers die vlam had gevat.

De jury besloot na een korte onderbreking om de koers te hervatten en de renners op een veilige afstand om de brand heen te loodsen. De 21-jarige Evenepoel mocht zijn koppositie weer innemen en hield in de laatste 30 kilometer overtuigend stand.

Op gepaste afstand van het Belgische toptalent finishte de Deen Mikkel Frølich Honoré als tweede, de Belg Aimé De Gendt werd derde. De koers ging deels over het parcours waar volgende maand het WK wielrennen wordt verreden.

De Druivenkoers in en rond Overijse staat sinds 1961 jaarlijks op de agenda. John Schepers (1968), Adrie van der Poel (1987), Erik Breukink (1996), Matthé Pronk (2003) en Arvid de Kleijn (2019) zijn de Nederlanders op de erelijst.

Ackermann wint openingsrit in Ronde van Duitsland

In de Ronde van Duitsland was er succes voor Pascal Ackermann. De thuisrijder van BORA-hansgrohe won de openingsetappe van Stralsund naar Schwerin in een massasprint.

Bahrain-Victorious-renners Phil Bauhaus en Marco Haller strandden achter Ackermann op de plaatsen twee en drie. David van der Poel was op de zesde plaats de beste Nederlander.

De Ronde van Duitsland duurt tot en met zondag. De rittenkoers ging vorig jaar niet door vanwege de coronapandemie.