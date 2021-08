De Druivenkoers is donderdag tijdelijk stilgelegd omdat er langs het parcours brand was uitgebroken. Dat gebeurde met nog ongeveer 30 kilometer te gaan.

Remco Evenepoel moest daardoor abrupt zijn solo in de Belgische eendagskoers onderbreken. Even later werd ook het peloton staande gehouden. De koers kon ongeveer een kwartier later weer hervat worden.

De 21-jarige Evenepoel reed alleen op kop toen een commissaris met een rode vlag hem tot stoppen dwong. Aanvankelijk was er onduidelijkheid over de reden, maar later bleek dat er in de verte grote rookwolken te zien waren.

De jury besloot na een korte onderbreking om de koers te hervatten en de renners op een veilige afstand om de brand heen te loodsen. Evenepoel mocht zijn koppositie weer innemen, met zijn aanvankelijke voorsprong van een kleine minuut.

De Druivenkoers in en rond Overijse staat sinds 1961 jaarlijks op de agenda. John Schepers (1968), Adrie van der Poel (1987), Erik Breukink (1996), Matthé Pronk (2003) en Arvid de Kleijn (2019) zijn de Nederlanders op de erelijst.