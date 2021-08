Marlen Reusser heeft donderdag de macht gegrepen in de Simac Ladies Tour. De renster uit Zwitserland won de tweede etappe, een tijdrit van 17 kilometer, en nam de leiderstrui over van Alison Jackson.

De 29-jarige Reusser, die vorig maand zilver pakte bij de olympische tijdrit, had donderdag 20 minuten en 41 seconden nodig voor het vlakke parcours rond het Limburgse Gennep, goed voor een gemiddelde snelheid van 49,3 kilometer per uur.

Ellen van Dijk eindigde op achttien seconden als tweede en Chantal van den Broek-Blaak werd derde op 41 tellen. De Duitse Lisa Klein (+50 seconden) was de vierde en laatste renster die binnen een minuut van Reusser bleef. Demi Vollering klokte de zesde tijd (+1.18 minuten).

Marianne Vos, die dinsdag de proloog van 2,4 kilometer op haar naam schreef, werd twee dagen later zestiende op 1.45 minuten van Reusser. De Canadese klassementsleider Jackson verloor meer dan twee minuten.

Van Dijk was ontevreden na afloop van de race tegen de klok. "Voor mij was deze etappe om twee redenen belangrijk. Voor het klassement, maar ook om te kijken waar ik in de tijdrit stond. De kloof met Marlen is groter dan ik gehoopt had en daar baal ik van."

Ellen van Dijk eindigde als tweede in de tijdrit. Ellen van Dijk eindigde als tweede in de tijdrit. Foto: Getty Images

Van Dijk ziet nog kansen op eindzege

Reusser heeft in het algemeen klassement twaalf seconden voorsprong op nummer twee Van Dijk en 39 seconden op nummer drie Van den Broek-Blaak.

De kansen op de eindzege liggen nog open", aldus Van Dijk. "De marge van twaalf seconden is niet onoverkomelijk en ik verwacht dat er nog veel aangevallen gaat worden, want veel ploegen staan al op grotere achterstand in het klassement."

De 24e editie van de Ladies Tour, een etappekoers uit de WorldTour door Nederland, duurt tot en met zondag. Vrijdag is er een relatief vlakke etappe van Stramproy naar Weert.