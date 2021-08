Primoz Roglic had het ondanks zijn tweede ritzege in de Vuelta a España woensdag blijkbaar niet makkelijk, zo liet hij na de elfde etappe weten. De kopman van Jumbo-Visma was de sterkste op een loodzwaar klimmetje met stukken van ver boven de 20 procent stijging.

"Ik voelde me eigenlijk niet zo goed", vertelde Roglic. "Het was een lastige dag. Het was kort, maar heel warm. Ik heb veel afgezien, maar ik wist dat deze finish me zou liggen en ik had nog genoeg over voor de overwinning."

De Sloveen troefde in de slotmeters van het klimmetje naar Valdepeñas de Jaén Enric Mas af. Kort daarvoor werd Magnus Cort op de steile muur ingerekend. De Deen was in de finale weggereden uit een vluchtersgroep en wist zijn kunststukje van afgelopen donderdag, toen hij Roglic net voorbleef, net niet te herhalen.

"Cort reed weer sterk. Vorige keer was hij eerste en ik tweede, nu waren de rollen omgedraaid", zei Roglic, die ook Mas complimenteerde. "Mas maakte ook een sterke indruk op het einde. Gelukkig had ik net iets meer over."

De titelverdediger was ook lovend over zijn ploeggenoten van Jumbo-Visma, die veel kopwerk verrichten in het peloton en ervoor zorgden dat de vluchters niet te ver uitliepen. "Het team heeft vandaag heel goed werk geleverd. Ze hebben de snelheid hooggehouden zodat de kopgroep binnen schot bleef, dus ik wil hen bedanken."

Dankzij zijn overwinning bracht Roglic het verschil met rodetruidrager Odd Christian Eiking in het algemeen klassement terug naar een kleine twee minuten. Hij wil nog niet te ver vooruitkijken. "Het algemeen klassement gaan we dag voor dag bekijken en de beslissende ritten moeten nog komen. Het is nog een lange weg."