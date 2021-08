Primoz Roglic heeft woensdag de elfde etappe van de Vuelta a España op zijn naam geschreven. De kopman van Jumbo-Visma was de sterkste op een loodzwaar slotklimmetje met stukken van ver boven de 20 procent stijging. Odd Christian Eiking behield de rode leiderstrui.

Roglic bleef Enric Mas drie seconden voor en Miguel Ángel López vijf tellen. Eiking eindigde op elf seconden knap op de tiende plaats. Vluchter Magnus Cort bleef lang vooruit, maar werd op de steile muur toch gegrepen.

De 31-jarige Roglic boekte zijn tweede ritzege in deze Vuelta. Eerder was de Sloveen de sterkste in de openingstijdrit.

In het algemeen klassement heeft Eiking, die de rode trui dinsdag overnam van Roglic, een kleine minuut voorsprong op nummer twee Guillaume Martin. De Noor zag zijn voorsprong op nummer drie Roglic slinken tot iets minder dan twee minuten.

Donderdag gaat de Vuelta verder met een heuvelachtige rit over 175 kilometer van Jaén naar Córdoba. Onderweg moeten een beklimming van de derde en een van de tweede categorie worden bedwongen. De finish ligt op een vlakke strook.

Vluchter Cort pas op steile muur ingerekend

De elfde etappe voerde het peloton over 133,6 kilometer van Antequera naar Valdepeñas de Jaén. Het parcours was zeer heuvelachtig, maar kende alleen in de slotfase een gecategoriseerde beklimming. De finish lag op een loodzwaar klimmetje van 1 kilometer met een maximale stijging van liefst 28 procent.

Nadat in de openingsfase verschillende vluchtpogingen waren afgeslagen, slaagden vijf renners er op zo'n 100 kilometer van de finish wel in om weg te komen. Cort, die eerder de zesde rit in deze Vuelta won, ging op avontuur met de Belgen Edward Planckaert en Harm Vanhoucke en de Spanjaarden Joan Bou en Jonathan Lastra.

Het kwintet nam ruim twee minuten voorsprong en reed lange tijd vooruit. Op de Puerto de Locubín, de col van de tweede categorie, reed Cort weg bij zijn medevluchters en dunde het peloton onder aanvoering van Jumbo-Visma en Movistar flink uit.

De dappere Cort hield lang stand en begon met een voorsprong van vijftien seconden aan het klimmetje naar Valdepeñas de Jaén, maar de Deen werd op de steile muur ingerekend door de favorietengroep. In de laatste 100 meter hadden Roglic en Mas een gaatje geslagen met de rest en bleek de Jumbo-Visma-renner de sterkste in de eindsprint.