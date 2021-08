Alison Jackson heeft woensdag een dubbelslag geslagen in de Simac Ladies Tour. De Australische bleef met de Française Maëlle Grossetête het peloton verrassend voor en won vervolgens de sprint à deux in Hardenberg. Een half uur na de finish bleek ze ook de leiderstrui over te nemen van Marianne Vos.

Jackson en Grossetête hadden op de streep een marge van vier seconden op het peloton, waarin Lorena Wiebes de sprint won. Wiebes bleef klassementsleider Vos nipt voor. Vos leek haar leiding in het algemeen klassement te behouden, maar na een correctie van de organisatie verloor ze haar leiderstrui aan de Australische etappewinnares.

Jackson (Liv Racing) en Grossetête (FDJ Nouvelle Aquitaine Futuroscope) sprongen met de Nederlandse Nina Buysman (Parkhotel Valkenburg) op 99 kilometer van de finish weg uit de grote groep en handhaafden lange tijd een voorsprong van meer dan een minuut.

In de laatste kilometers van de openingsrit, toen Buysman al was afgehaakt, leken Jackson en Grossetête te worden ingerekend door het peloton, maar op het bochtige parcours in Hardenberg hield het tweetal knap stand. Jackson won vervolgens de sprint om de ritzege van Grossetête.

Vos was dinsdag in Ede de snelste in de 2,4 kilometer lange proloog. In het algemeen klassement staat Jackson na de openingsrit van woensdag in tijd op gelijke hoogte met Vos, maar haar etappezege gaf de doorslag bij het aanwijzen van een nieuwe leider.