Bauke Mollema en Dylan van Baarle zijn woensdag door bondscoach Koos Moerenhout geselecteerd voor het EK wielrennen op de weg in Trentino. Het tweetal voert op 12 september de Nederlandse ploeg van acht renners aan. Bij de vrouwen zijn de sterkste rensters, onder wie regerend Europees kampioene Annemiek van Vleuten, opgeroepen.

De 34-jarige Mollema was vorige maand nog dicht bij een olympische medaille op de Spelen in Tokio. De Groninger kwam in de sprint net tekort voor eremetaal en eindigde als vierde in de wegrit, waarin Van Baarle als vijftiende over de meet kwam. Van Baarle rijdt momenteel de Vuelta a España.

Naast Mollema en Van Baarle bestaat de Nederlandse ploeg voor de wegrace uit Ide Schelling, Sebastian Langeveld, Niki Terpstra, Koen Bouwman, Nick van der Lijke en Timo Roosen. Schelling droeg in de afgelopen Tour de France nog enkele dagen de bolletjestrui.

Julius van den Berg en Jos van Emden vertegenwoordigen Nederland bij het EK tijdrijden, dat al op 9 september verreden wordt in Trentino. Tom Dumoulin, die zilver won in Tokio, liet eerder al weten dat hij de tijdrit op het EK niet zou rijden.

Annemiek van Vleuten is momenteel de regerend Europees kampioene op de weg. Foto: Getty Images

Vrouwen uit op revanche na olympische wegrace

Bij de vrouwen heeft bondscoach Loes Gunnewijk de sterkste namen opgeroepen voor de wegrace op 11 september. Dat betekent dat de ploeg bestaat uit regerend Europees kampioene Van Vleuten, Anna van der Breggen, Marianne Vos, Chantal van den Broek-Blaak, Ellen van Dijk, Riejanne Markus, Amy Pieters en Demi Vollering.

Voor de Nederlandse formatie wordt het EK wielrennen op de weg de eerste koers sinds de dramatisch verlopen wegrace in Tokio. Door miscommunicatie verkeek de vrouwenploeg zich op de Oostenrijkse vluchter Anna Kiesenhofer. Van Vleuten dacht op de streep dat ze goud gewonnen had, maar moest zich tevredenstellen met zilver.

Opvallend is dat regerend Europees kampioene Van der Breggen niet uitkomt op de tijdrit van 9 september. Daarvoor zijn Van Dijk en Markus opgeroepen. Van Dijk won de eerste vier van de vijf Europese titels op de tijdrit.

Jos van Emden, Koen Bouwman, Mollema, Vollering, Pieters en Floortje Mackaij rijden op 8 september de gemixte ploegentijdrit., Bouwman, Mollema, Pieters en Mackaij werden in 2019 Europees kampioen op dit onderdeel. Toen maakten Markus en Ramon Sinkeldam ook deel uit van de formatie.