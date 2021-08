Jasper Philipsen gaat woensdag niet meer van start in de elfde etappe van de Vuelta a España. De Belgische sprinter van Alpecin-Fenix, die in deze Ronde van Spanje al twee ritten won, kampt volgens zijn ploeg met koorts.

Alpecin-Fenix laat in een verklaring weten dat het besluit is genomen om de rest van Philipsens seizoen niet in gevaar te brengen. De Belg rijdt volgende maand onder meer de Duitse WorldTour-klassieker Eschborn-Frankfurt.

De 23-jarige Philipsen maakte deze Vuelta indruk door de tweede en vijfde etappe te winnen. In beide ritten was hij in de massasprint te snel voor Fabio Jakobsen. Hij droeg ook nog vijf dagen de groene puntentrui, maar die moest hij afgelopen zaterdag afstaan aan de Nederlandse sprinter.

Door de afmelding van Philipsen zit de groene trui veel steviger om de schouders van Jakobsen. De Nederlander heeft bij aanvang van de elfde etappe met 180 punten de leiding in het puntenklassement. De nieuwe nummer twee Arnaud Démare heeft 74 punten. Philipsen stond op 164 punten.

De Ronde van Spanje wordt woensdag vervolgd met een heuvelrit over ruim 133 kilometer van Antequera naar Valdepeñas de Jaén. De Noor Odd Christian Eiking rijdt daarin voor het eerst in de rode leiderstrui. Hij nam dinsdag in een spektakelstuk de leiding over van Primoz Roglic. De start is om 13.57 uur.