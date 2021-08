Primoz Roglic haalde zijn schouders op over zijn valpartij in de tiende etappe van de Vuelta a España. De Sloveen nam dinsdag behoorlijk wat risico's in de afsluitende afdaling om zijn voorsprong op de concurrentie uit te breiden, maar hij schoof tegen het asfalt en verspeelde daarmee kostbare tijdwinst.

"We hadden gehoopt er beter voor te staan, maar het is niet verkeerd", waren de eerste woorden van Roglic na afloop van de spectaculaire rit naar Rincón de la Victoria. "Er was wat wel actie, hè."

De 31-jarige Roglic sprong op enkele kilometers van de top van de Puerto de Almáchar weg uit de groep met favorieten en pakte al snel een voorsprong van een halve minuut op onder anderen Enric Mas. De kopman van Jumbo-Visma nam vervolgens alle risico's in de daaropvolgende afdaling. Dat kwam hem uiteindelijk duur te staan met een valpartij op zo'n 10 kilometer van de streep.

"Waarom niet?", antwoordde Roglic op de vraag of het wel verstandig was om op het scherpst van de snede door de bochten te gaan. "Geen risico's, geen glorie. Het is niet ernstig, ik gleed alleen weg. Ik zou in orde moeten zijn."

Roglic stapte vlug op zijn fiets en sloot daarna aan in de groep met favorieten, die uiteindelijk op 11.49 minuten van etappewinnaar Michael Storer binnenkwam. Daardoor raakte de Sloveen zijn rode leiderstrui na vijf dagen kwijt aan de Noor Odd Christian Eiking, die in de oorspronkelijke kopgroep van 31 renners reed.