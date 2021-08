Primoz Roglic is dinsdag zijn leiderstrui in de Vuelta a España verloren aan de Noor Odd Christian Eiking. De Sloveen stond opnieuw toe dat een vluchter aan de haal ging met de leiding in het algemeen klassement en in de afsluitende afdaling verspeelde hij door een valpartij ook nog een voorsprong op zijn concurrenten. Michael Storer boekte zijn tweede ritzege in deze Vuelta.

De 31-jarige Roglic sprong op enkele kilometers voor de top van de Puerto de Almáchar weg uit de groep met favorieten en leek tijdwinst te gaan boeken op zijn concurrenten, die stuk voor stuk moesten passen.

In de daaropvolgende afdaling ging het echter helemaal mis. Roglic schoof tegen het asfalt en verspeelde zo een voorsprong van zo'n halve minuut op onder anderen Enric Mas, de nummer twee van het algemeen klassement.

Roglic had eerder in de rit al toegestaan dat één van de 31 koplopers zijn rode leiderstrui zou overnemen in de Vuelta. De Sloveen wil niet te vroeg in een grote ronde de leiding in het klassement hebben, zodat zijn ploeggenoten de koers niet hoeven te controleren en hij na afloop van een etappe eerder in zijn hotel is.

De Noor Eiking, die voor aanvang van de tiende rit op een achterstand van negen minuten stond, kwam als vijfde over de streep in Mar naar Rincón en hield voldoende marge over om de leiderstrui van Roglic over te nemen. De groep met Roglic kwam op 11.49 minuten binnen.

De tiende rit werd gewonnen door Storer. De Australiër sprong op de Puerto de Almáchar weg uit de kopgroep en hield in de afdaling eenvoudig stand. Voor de renner van DSM is het zijn tweede etappezege in deze Vuelta. Afgelopen vrijdag won hij ook al de zware bergrit naar de top van de Balcón de Alicante. Dylan van Baarle werd vierde.

Lange strijd om vlucht van de dag

Daags na de eerste rustdag beproefden vele renners hun geluk in de eerste uren van de tiende etappe van de Vuelta, die het peloton over 189 kilometer voerde van Roquetas de Mar naar Rincón de la Victoria. Door de harde windstoten op het parcours was een ontsnapping nagenoeg kansloos. De renners legden in het eerste uur liefst 49,3 kilometer af.

Pas na zo'n 80 kilometer koers rukte een groep van 31 renners zich los van het peloton, onder wie Van Baarle, Martijn Tusveld en Thymen Arensman. Al snel werd duidelijk dat Roglic zijn rode leiderstrui wilde verliezen aan één van de koplopers, want de voorsprong van de kopgroep liep op richting de tien minuten.

Na de tussensprint op 39 kilometer van de finish sprongen Matteo Trentin, Floris de Tier, Alex Aranburu en Jesús Herrada weg uit de kopgroep. Zij behielden tot aan de voet van de Puerto de Almáchar een nipte voorsprong, maar al snel bleek dat de ritwinnaar uit de grote achtervolgende groep zou komen.

Een kopgroep van 31 renners, onder wie Dylan van Baarle (in het zwart), kreeg de ruimte van het peloton. Een kopgroep van 31 renners, onder wie Dylan van Baarle (in het zwart), kreeg de ruimte van het peloton. Foto: Getty Images

Aanvallen Storer en Roglic op slotklim

Op die bijna 11 kilometer lange klim (met een gemiddelde stijging van 4,9 procent) stak Kenny Elissonde, die donderdag nog een dag in de leiderstrui reed, het lont in het kruitvat, maar hij werd al snel overvleugeld door Storer. De Australiër sloeg een grot gaat met zijn medevluchters en had op de top van de Puerto de Almáchar een voorsprong van een halve minuut.

Ondertussen verraste Roglic in het peloton door enkele kilometers voor de top van de Puerto de Almáchar een verschroeiende demarrage te plaatsen. Geen enkele klassementsrenner kon mee met de Sloveen, die op de top een voorsprong van ruim een halve minuut had opgebouwd op onder anderen Mas en Miguel Ángel López.

In de 17 kilometer lange afdaling ging het alsnog helemaal mis voor Roglic. Hij verloor in een bocht de macht over het stuur en kwam hard ten val. De Sloveen stapte snel op en sloot wel aan in een achtervolgende groep met Mas, maar hij mocht alsnog als de verliezer van de dag worden beschouwd.