Marianne Vos heeft dinsdag haar vijfde zege van 2021 geboekt. De 34-jarige renster was de beste in de proloog van de Simac Ladies Tour, een Nederlandse etappekoers uit de WorldTour.

Vos had in Ede 3 minuten en 1 seconde nodig voor het 2,4 kilometer lange parcours. Daarmee was ze vijf seconden sneller dan landgenote en voormalig wereldkampioene tijdrijden Ellen van Dijk. De Deense Cecilie Uttrup Ludwig eindigde als derde op zes seconden.

Vos, die haar eerste koers reed sinds ze op 25 juli vijfde werd bij de olympische wegrit in Japan, had zich goed voorbereid op de korte tijdrit.

"Ik wist wel dat het een lastige proloog was die me zou kunnen liggen, maar dan moet het maar lukken. Vrijdag heb ik de rit al verkend en vanmorgen nog enkele keren, je moet het parcours kunnen dromen. Ik startte met de ambitie een rit te winnen deze week, ongelofelijk dat het al is gelukt."

Vos pakte tussen 2009 en 2012 vier keer op rij de eindzege in de Ladies Tour, die sinds 1998 op de kalender staat. Vorig jaar ging de rittenkoers niet door vanwege de coronapandemie.

De Ladies Tour gaat woensdag verder met de eerste etappe, een vlakke rit over 135 kilometer van Zwolle naar Hardenberg. De ronde wordt komend weekend waarschijnlijk beslist in twee heuveletappes, zaterdag in Limburg en zondag rond Arnhem.