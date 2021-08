Egan Bernal erkent dat hij op dit moment niet goed genoeg is om de Vuelta a España te winnen. De kopman van INEOS Grenadiers startte in de hoop om na de Tour de France en de Giro d'Italia ook de Spaanse rittenkoers aan zijn erelijst toe te voegen, maar dat zit er voorlopig niet in.

Na negen etappes is de 24-jarige Bernal, die in mei van dit jaar de Giro won, de nummer vijf van het klassement. Hij heeft een achterstand van 1.52 minuten op rodetruidrager Primoz Roglic.

"Als je op dit moment van de koers al zo'n twee minuten hebt verloren, is het moeilijk om nog aan de eindzege te denken", zei Bernal maandag tijdens de eerste rustdag van de Vuelta.

"Ik stond hier met een andere voorbereiding aan de start dan in de Giro, wat mijn grote doel van dit jaar was. Hoewel ik geprobeerd heb me ook voor de Vuelta goed voor te bereiden, ben ik hier niet op mijn best."

Top tien Vuelta-klassement 1. Primoz Roglic

2. Enric Mas +28 seconden

3. Miguel Ángel López +1.21 minuten

4. Jack Haig + 1.42 minuten

5. Egan Bernal +1.52 minuten

6. Adam Yates +2.07 minuten

7. Giulio Ciccone +2.39 minuten

8. Sepp Kuss +2.40 minuten

9. Felix Grossschartner +3.25 minuten

10. David de la Cruz +3.55 minuten

'Heb het niveau gewoon nog niet'

Bernal, die in het klassement ook Enric Mas, Miguel Ángel López en Jack Haig nog voor zich moet dulden, heeft gemerkt dat het tot nu toe weinig zin heeft om Roglic met een aanval te bestoken.

"Voordat je aan aanvallen denkt, moeten je benen goed genoeg zijn. En dat niveau heb ik tot nu toe gewoon nog niet", aldus Bernal. "Roglic is een olympisch kampioen en heeft de Vuelta twee keer gewonnen. We moeten afwachten of hij nog een zwak moment krijgt."

De Colombiaan ziet deze Vuelta ook als leermoment. "Ik kan hier ook weer ervaring opdoen. Er komen nog veel andere edities van de Vuelta, dit is pas mijn eerste."

De Vuelta gaat dinsdag verder met een etappe over 189 kilometer, die begint in Roquetas de Mar en eindigt in Rincón de la Victoria. In de finale wacht een klim van de tweede categorie.