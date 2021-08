Movistar legt zich nog niet neer bij een nieuwe eindzege van Primoz Roglic in de Vuelta a España. De renner van Jumbo-Visma staat na ruim een week met bijna een halve minuut voorsprong op Movistar-renner Enric Mas aan de leiding.

De Colombiaan Miguel Ángel López, eveneens uitkomend voor Movistar, staat derde op 1.21. Mas en López kunnen tijdens de Vuelta niet meer rekenen op hun ploeggenoten Alejandro Valverde en Johan Jacobs. Zij kwamen hard ten val en hebben de Ronde van Spanje verlaten.

"Maar als ploeg kunnen we het Roglic nog steeds heel moeilijk maken", zei Mas maandag over de kopman van Jumbo-Visma, die de laatste twee edities van de Vuelta won.

"Maar Egan Bernal en Adam Yates van INEOS zijn ook nog steeds gevaarlijk. We moeten ons niet blind staren op Roglic. Het kunnen nog spannende weken worden."

Bernal en Yates geloven ook nog in eindzege

Bernal (vijfde op 1.52) en Yates (zesde op 2.07) schrijven zichzelf ook nog niet af, maar ze zijn wel onder de indruk van Roglic. "Hij is een van de beste renners van de wereld", zei Bernal. "Natuurlijk houd ik vertrouwen. Maar afgelopen week was ik niet sterk genoeg. Ik heb wel het gevoel dat ik iets beter in mijn ritme aan het komen ben. We moeten afwachten."

"Ik heb Roglic proberen aan te vallen", zei Yates. "Maar hij is gewoon heel sterk. En laten we ook niet vergeten dat deze Ronde van Spanje wordt afgesloten met een tijdrit. Als je de Vuelta wil winnen, dan moet je misschien voor die tijdrit al een voorsprong van twee minuten op Roglic hebben."

De renners in de Vuelta genoten maandag van een rustdag. Dinsdag staat een heuvelrit over 189 kilometer van Roquetas de Mar naar Rincón de la Victoria op het programma.