Jumbo-Visma heeft zich maandag met het oog op volgend jaar versterkt met de Fransman Christophe Laporte en de Belg Tosh Van der Sande. Beide renners worden binnen de Nederlandse ploeg vooral als goede helpers van Wout van Aert in de klassiekers gezien.

De 28-jarige Laporte rijdt al zijn hele carrière voor Cofidis. Hij won dit jaar onder meer een etappe in de Tour de France. "Hij is in ieder geval een heel belangrijke versterking voor Wout", zegt sportief directeur Merijn Zeeman.

"Verder heeft hij ook een goede tijdrit. Voor hem is het ook een mooie uitdaging om wat nieuws te gaan proberen en wellicht ook op een wat hoger niveau verschillende zaken te gaan aanpakken. Daar kijken we naar uit."

Voor de dertigjarige Van der Sande jaagt eveneens zijn eerste avontuur; hij kwam louter voor Lotto Soudal uit. Jumbo-Visma is dit jaar overtuigd geraakt van de kwaliteiten van de Belg, die eveneens voor twee jaar tekent.

"Ik denk dat hij zich echt heeft doorontwikkeld. Hij is een heel slimme renner, is qua positionering heel erg goed en heeft inmiddels heel veel ervaring. Dat kunnen we goed gebruiken in onze voorjaarsploeg", aldus Zeeman.

"Als hij dezelfde vorm heeft als dit jaar, dan zal hij ook in de finales nog bij Wout zitten en dat hebben we ook nodig. En dat geldt ook voor de sprinttrein rond Dylan Groenewegen."

Tosh Van der Sande heeft net als Christophe Laporte voor twee jaar getekend bij Jumbo-Visma. Tosh Van der Sande heeft net als Christophe Laporte voor twee jaar getekend bij Jumbo-Visma. Foto: Getty Images

Jumbo-Visma trok nog geen andere renners aan

Laporte en Van der Sande zijn de eerste aanwinsten van Jumbo-Visma voor 2022. Daartegenover staat het vertrek van George Bennett naar UAE Team Emirates. Antwan Tolhoek en Christoph Pfingsten zullen de ploeg ook verlaten.

Van Aert bezorgde Jumbo-Visma al zes keer een etappezege in de Tour en won dit jaar ook onder meer de Amstel Gold Race en Gent-Wevelgem. Vorig seizoen schreef hij onder meer Milaan-San Remo en Strade Bianche op zijn naam.

Jumbo-Visma lijkt momenteel met Primoz Roglic op weg naar winst van de Vuelta a España. De Sloveen won de Spaanse rittenkoers in de afgelopen twee jaar ook al.