Primoz Roglic sluit niet uit dat hij zijn rode trui later deze Vuelta a España opnieuw met opzet zal verliezen aan een renner die ongevaarlijk is in het klassement. De kopman van Jumbo-Visma heeft de leiderstrui liever pas later tijdens de koers in bezit.

Roglic, die de leiding in het klassement een week geleden al bewust afstond aan Rein Taaramäe, pakte zondag tijdens de zware negende etappe tijd op zijn concurrenten en staat er dus goed voor met het oog op de eindzege.

"Het is zeker mogelijk dat ik mijn rode trui afsta. Er is nog een lange weg te gaan en ons hoofddoel is om de rode trui aan het einde van de Vuelta te hebben. Dus dat zou perfect zijn", zei Roglic na de negende rit.

"Aan de andere kant: de situatie kan iedere dag anders zijn. We zullen zien wat de komende etappes zullen brengen. De weg is nog lang. We zijn pas negen etappes onderweg en er wacht nog een zware laatste week. Daarin zal pas beslist worden wie deze Vuelta wint."

Algemeen klassement Vuelta 1. Primoz Roglic

2. Enric Mas +28 seconden

3. Miguel Ángel López +1.21 minuten

4. Jack Haig + 1.42 minuten

5. Egan Bernal +1.52 minuten

6. Adam Yates +2.07 minuten

7. Giulio Ciccone +2.39 minuten

8. Sepp Kuss +2.40 minuten

9. Felix Grossschartner +3.25 minuten

10. David de la Cruz +3.55 minuten

Mas vooralsnog de grootste bedreiging

Het was voor Roglic in ieder geval een fijne bevestiging van zijn vorm dat hij zondag na ritwinnaar Damiano Caruso als eerste van de klassementsmannen over de streep kwam. In het klassement lijkt Enric Mas (+28 seconden) vooralsnog het enige echte gevaar. Nummer drie Miguel Ángel López volgt al op 1.21 minuten.

"Het was een zware en warme dag en het tempo lag hoog", zei de Vuelta-winnaar van 2019 en 2020. "Ik heb alles gegeven en vandaag was het gelukkig genoeg om tot de besten te behoren."

De Vuelta-renners zijn maandag toe aan de eerste rustdag. In de rest van de tweede week wacht het peloton drie heuveletappes, één vlakke rit en twee bergetappes.