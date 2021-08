Mathieu van der Poel heeft zich zondag alsnog afgemeld voor de WK mountainbike van volgende week. De 26-jarige Nederlander heeft nog te veel last van zijn rug en richt zich nu op de najaarskoersen op de weg.

"Mathieu heeft de afgelopen weken gekampt met rugpijn. Hoewel de situatie steeds beter wordt, komt de WK mountainbike nog te vroeg", meldt Alpecin-Fenix, de ploeg van Van der Poel, zondag in een verklaring.

De regerend wereldkampioen veldrijden hoopte zich bij de WK in het Italiaanse Val di Sole te revancheren voor zijn teleurstellende Olympische Spelen. 'MVDP', die in 2019 een wereldbekerwedstrijd won in Val di Sole, ging vorige maand voor goud in Tokio, maar viel al in de eerste ronde.

Van der Poel had voor de Spelen al last van zijn onderrug en de valpartij in Japan hielp niet. Hij brak vorig weekend een hoogtestage in het Italiaanse Livigno af omdat hij niet goed kon trainen.

"Natuurlijk hadden we met Mathieu in goeden doen een medaillekandidaat gehad, maar met het oog op zijn en onze ambities voor de nabije en verdere toekomst, is het verstandig dat Mathieu nu niets forceert", reageert bondscoach Gerben de Knegt op de site van wielerbond KNWU.

Van der Poel wil starten in Benelux Tour en Parijs-Roubaix

Van der Poel zou komende week uitkomen op de shorttrack (dinsdag en donderdag) en op het olympische onderdeel crosscountry (zaterdag).

De kopman van Alpecin-Fenix hoopt volgens zijn ploeg nog steeds dat hij over ruim een week aan de start kan staan bij de Benelux Tour. De wegkoers door Nederland en België staat van 30 augustus tot en met 5 september op het programma.

Daarna richt Van der Poel zich op de WK op de weg in België (26 september) en Parijs-Roubaix (3 oktober).