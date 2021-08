Damiano Caruso heeft zondag op imponerende wijze de negende etappe van de Vuelta a España gewonnen. De 33-jarige Italiaan rondde een lange solo af in de zware bergrit. Rodetruidrager Primoz Roglic pakte tijd op bijna al zijn concurrenten voor de eindzege.

Volg nieuws over de Vuelta a España Volgen Ontvang meldingen bij belangrijke ontwikkelingen rondom de Vuelta a España

Caruso reed met nog 71 kilometer te gaan weg uit een kopgroep van elf renners en had op de finish boven op de Alto de Velefique 1 minuut en 5 seconden voorsprong op Roglic, die als tweede eindigde. Enric Mas werd derde op 1.06 minuten.

De andere klassementsrenners verloren minimaal 38 seconden op Roglic. Jack Haig (vierde), Miguel Ángel López (vijfde) en Adam Yates (zesde) kwamen op 1.44 minuten van de winnaar over de streep. Egan Bernal (negende op 2.10 minuten) verloor meer dan een minuut op Roglic. Steven Kruijswijk (+2.43 minuten) was de beste Nederlander op plek twaalf.

In de algemene rangschikking staat nu alleen Mas (+28 seconden) nog binnen de minuut van Roglic. López is de nummer drie op 1.21 minuten en Bernal staat nu vijfde (+1.52).

De 33-jarige Caruso boekte zijn tweede etappezege in een grote ronde. Eerder dit jaar was de renner van Bahrain Victorious de beste in de voorlaatste rit van de Giro d'Italia. Hij eindigde vervolgens als tweede in het klassement van de Italiaanse ronde.

Maandag is de eerste rustdag in de Vuelta. In de tweede week staan er drie heuvelachtige ritten, één vlakke etappe en twee bergetappes op het programma.

Algemeen klassement Vuelta 1. Primoz Roglic

2. Enric Mas +28 seconden

3. Miguel Ángel López +1.21 minuten

4. Jack Haig + 1.42 minuten

5. Egan Bernal +1.52 minuten

6. Adam Yates +2.07 minuten

7. Giulio Ciccone +2.39 minuten

8. Sepp Kuss +2.40 minuten

9. Felix Grossschartner +3.25 minuten

10. David de la Cruz +3.55 minuten

Tusveld in kopgroep van elf

Ondanks de warmte (rond de 35 graden) en het zware parcours lag het tempo in de openingsfase van de koers bijzonder hoog. Na 65 kilometer lag het peloton een half uur voor op het snelste schema en was er nog geen kopgroep.

Nadat Wout Poels op de Alto de Cuatro Vientos, de eerste klim van de dag (10,5 kilometer à 3,8 procent), even op kop had gereden en de bergpunten had gepakt, kregen elf renners eindelijk de ruimte. Met Martijn Tusveld (Team DSM) was er één Nederlander mee.

Op de Alto Collado Venta Luisa (29 kilometer à 4,4 procent) zorgde INEOS Grenadiers ervoor dat de voorsprong van de vluchters niet veel groter werd dan twee minuten. Caruso gebruikte de zeer lange en onregelmatige col om weg te rijden uit de kopgroep.

De Italiaan had aan de voet van de slotklim (13,2 kilometer à 6,4 procent) zo'n drie minuten marge op zijn achtervolgers. Het peloton, waar INEOS zijn poging gestaakt had en het initiatief weer had overgegeven aan Jumbo-Visma, volgde op ruim vier minuten. Caruso bleef ook op de Alto de Velefique een goed tempo houden, waardoor hij zijn eerste ritzege in de Vuelta veiligstelde.

Uitslag rit negen Vuelta 1. Damiano Caruso

2. Primoz Roglic +1.05 minuten

3. Enric Mas +1.06 minuten

4. Jack Haig +1.44 minuten

5. Miguel Ángel López +1.44 minuten

Roglic weer heel sterk

In de groep met favorieten plaatste Yates de eerste aanval op de slotklim. Roglic counterde zeer eenvoudig, waarna bijna alle klassementsrenners weer bij elkaar kwamen.

Een tweede demarrage van Yates zorgde wel voor verschillen. Alleen Roglic en Mas konden aansluiten bij de Brit, die na een versnelling van Mas zelf moest lossen. Roglic gaf wederom geen krimp en ligt na één week goed op schema om voor de derde keer op rij de Ronde van Spanje te winnen.