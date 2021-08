Ethan Hayter heeft zondag de Ronde van Noorwegen op zijn naam geschreven. De Nederlanders Ide Schelling en Mike Teunissen eindigden respectievelijk als tweede en derde.

De 22-jarige Hayter won de eerste twee etappes in de vierdaagse Ronde van Noorwegen. Zijn leidende positie in het algemeen klassement kwam zondag in de slotrit niet meer in gevaar.

De winst in de vierde etappe ging naar de Brit Matthew Walls. De renner van BORA-hansgrohe was in de massasprint sneller dan de Deen Mads Pedersen en de Noor Daniel Hoelgaard. Teunissen kwam als vierde over de streep in Stavanger.

Hayter behield in de algemene rangschikking een voorsprong van vijftien seconden op Schelling (BORA-hansgrohe) en 25 seconden op Teunissen (Jumbo-Visma).

De Ronde van Noorwegen is een koers uit de UCI ProSeries, het niveau onder de WorldTour.