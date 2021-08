Niek Kimmann mocht van zijn dokter aanvankelijk helemaal niet meedoen aan de WK BMX. De geboren Luttenaar veroverde zondag op het circuit op Papendal met een scheur in zijn knieschijf de tweede wereldtitel uit zijn loopbaan op de supercross.

"Dit is bizar", zei de 25-jarige Kimmann na afloop van zijn gouden race. "Maandagnacht belde de dokter mij op en hij zei dat ik niet mocht racen na het zien van de MRI-scan uit Tokio."

"Alleen als ik hierna twee maanden rust zou nemen, mocht ik van hem racen. De laatste dagen waren zo zwaar. Ik moest drie dagen rust houden en mocht niks doen. Ik was helemaal op. Gelukkig kan ik alsnog een regenboogtrui in Nederland achterlaten."

Kimmann liep drie weken geleden een scheurtje in zijn knieschijf op tijdens een training in aanloop naar het olympische toernooi in Tokio. De Nederlander botste hard op een official, maar won desondanks vijf dagen later de eerste olympische titel in zijn loopbaan.

Vanwege de blessure was het lang onzeker of Kimmann zou meedoen aan de WK. Ondanks het negatieve doktersadvies ging hij toch van start op Papendal. "Ik heb hier sinds mijn vijftiende gewoond, dit voelt als mijn thuis", verklaarde Kimmann, die vanaf de start superieur was in de finale.

"Ik ken hier zelfs de organisatoren en de beveiligers. Het was gaaf om olympisch goud te winnen, maar het is nog specialer om te winnen voor een publiek dat je naam scandeert."