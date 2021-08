Olympisch kampioen Niek Kimmann is zondag bij de WK BMX in eigen land voor de tweede keer in zijn carrière wereldkampioen geworden. Bij de vrouwen ging het goud ook naar de olympisch kampioen (Bethany Shriever) en was er zilver (Judy Baauw) en brons (Laura Smulders) voor Nederland.

De 25-jarige Kimmann won drie weken geleden ondanks een scheurtje in zijn knieschijf olympisch goud in Tokio. Hij kon door zijn blessure amper trainen richting het WK op Papendal, maar hij was in de finale door een uitstekende start weer duidelijk de beste.

De Fransman Sylvain André, de wereldkampioen van 2018, eindigde op 0,163 seconden als tweede en het brons ging naar de Zwitser David Graf. De Nederlander Mitchel Schotman, die zich verrassend had geplaatst voor de finale, eindigde als zesde.

Titelverdediger Twan van Gendt werd al uitgeschakeld in de kwartfinales. De 29-jarige Brabander, die nog steeds niet helemaal hersteld is van de ontwrichte schouder die hij in april opliep, wilde zich bij het WK in eigen land juist revancheren voor de Olympische Spelen, waar hij strandde in de halve eindstrijd.

Olympiër Joris Harmsen viel zondag hard in de halve finales op Papendal, waardoor er voor de 28-jarige Nederlander een treurig einde kwam aan zijn carrière als BMX'er. Jay Schippers (halve finales) en Dave van den Burg (kwartfinales) reikten ook niet tot in de finale

Baauw en Laura Smulders op podium

Baauw (zilver) en Laura Smulders (brons) zorgden ook voor Nederlands succes bij de vrouwen, maar de titel ging overtuigend naar de 22-jarige Britse Shriever.

Baauw en vooral Smulders hadden een slechte start in de eindstrijd, maar door een valpartij waarbij vier van de acht finalisten betrokken waren, schoven ze opeens op naar de tweede en derde plek. Die posities hielden ze vast tot de finish.

De 27-jarige Baauw staat voor de tweede keer op het WK-podium. Ze won in 2018 brons achter landgenoten Laura Smulders (goud) en Merel Smulders (zilver).

Laura Smulders was drie weken geleden een van de topfavorieten voor goud bij de Olympische Spelen van Tokio, maar de winnares van brons bij de Spelen van 2012 in Londen viel in haar eerste race in de halve finales en kon vervolgens niet meer vol aanzetten door een enkelblessure. De 28-jarige Smulders is de wereldkampioen van 2018 en viervoudig Europees kampioen.

Manon Veenstra en Merel Smulders kwamen zondag door de kwartfinales, maar wisten in de halve finales niet bij de beste vier te komen. Merel Smulders (23) verraste drie weken geleden in Tokio door bij haar olympische debuut als derde te eindigen.