Fabio Jakobsen blaakt van het zelfvertrouwen na zijn tweede overwinning in de Vuelta a España. De Gelderlander was zaterdag in de straten van La Manga del Mar Menor de snelste in de massasprint.

"Dit is heel speciaal", aldus Jakobsen in het flashinterview. "Het team deed het perfect en hield de snelheid hoog in de laatste kilometer. Ik raakte ze wel even kwijt, maar ik had nog steeds een goede positie."

De 24-jarige Jakobsen moest nog een flinke achterstand overbruggen voordat hij won in de achtste Vuelta-etappe. Hij kwam als achtste de laatste bocht in, maar denderde over iedereen heen op het rechte stuk.

"Ik lanceerde mijn sprint in de bocht op 200 meter van het einde. Ik denk dat ik de snelste was. Het ging vandaag om kracht, snelheid en timing. Ik ben twee keer te laat aangegaan, maar vandaag was ik precies op tijd."

Jakobsen won eerder nog de vierde etappe in de Ronde van Spanje. In 2019 schreef hij ook al twee ritten in de Vuelta op zijn naam. Voorlopig moet hij nog even wachten op een nieuwe ritzege. De komende dagen staan er voornamelijk bergritten op het programma in Spanje.