Fabio Jakobsen heeft zaterdag de achtste etappe in de Vuelta a España gewonnen. Het was de tweede zege voor de Nederlandse sprinter in deze ronde. Jumbo-Visma-kopman Primoz Roglic behoudt zonder problemen de rode leiderstrui.

Jakobsen ging de sprint van kop aan en liet al zijn concurrenten achter zich. Hij neemt bovendien de groene puntentrui over van de Belg Jasper Philipsen, die derde werd.

Eerder schreef Jakobsen al de vierde Vuelta-rit op zijn naam. De 24-jarige Betuwenaar rijdt in Spanje zijn eerste grote ronde sinds hij een jaar geleden in Polen zwaar ten val kwam en in coma raakte.

In het klassement deden zich geen verschuivingen voor. Roglic behoudt de leiding voor Felix Grossschartner (+ 8 seconden) en Enric Mas (+ 25 seconden).

Uitslag achtste etappe 1. Fabio Jakobsen (Ned)

2. Alberto Dainese (Ita)

3. Jasper Philipsen (Bel)

4. Jordi Meeus (Bel)

5. Juan Sebastián Molano (Col)

6. Itamar Einhorn (Isr)

7. Arnaud Démare (Fra)

8. Michael Matthews (Aus)

9. Martin Laas (Est)

10. Piet Allegaert (Bel)

Vroege kopgroep kansloos in vlakke etappe

De 173 kilometer lange etappe in de omgeving van Murcia was nagenoeg vlak. Drie Basken (Ander Okamika, Aritz Bagües en Mikel Iturria) vormden de vroege vlucht, maar konden niet voorkomen dat het een massasprint werd.

De ploegen van Jakobsen (Deceuninck-Quick-Step), Philipsen (Alpecin Fenix) en Arnaud Démare (Groupama-FDJ) deden het meeste kopwerk in het peloton en rekenden de vluchters op 25 kilometer van de meet in.

Daarna brak het peloton nog kortstondig in drie waaiers, maar alle geloste renners vonden snel weer de aansluiting. In de onvermijdelijke massasprint hield Jakobsen de Italiaan Alberto Dainese en Philipsen achter zich. Démare stelde met een zevende plaats opnieuw teleur.

Zondag wordt de laatste etappe voor de eerste rustdag verreden. Er staat een bergrit van 188 kilometer op het programma.