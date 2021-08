Primoz Roglic heeft vrijdag zijn rode leiderstrui in de Vuelta España weten te behouden. De kopman van Jumbo-Visma eindigde in een zware bergrit in de favorietengroep. De overwinning in de zevende etappe ging naar de Australische vluchter Michael Storer.

Roglic finishte op 3,5 minuten van Storer in de flink uitgedunde favorietengroep. Het was nog even afwachten of de Sloveen zijn rode trui aan vluchter Felix Grossschartner verloor, maar uiteindelijk hield hij net voldoende over op de Oostenrijker.

Storer maakte deel uit van een omvangrijke kopgroep en sprong op ruim 3 kilometer van de finish weg bij drie overgebleven medevluchters. De DSM-renner bleef Carlos Verona 21 seconden voor en Pavel Sivakov een kleine minuut. Martijn Tusveld, die ook tot de vluchters behoorde, was op de twaalfde plek de beste Nederlander.

In het algemeen klassement heeft Roglic nu acht seconden voorsprong op Grossschartner, die naar de tweede plaats klom. Enric Mas bezet op 25 seconden de derde plaats. Egan Bernal zakte naar de zesde plaats.

Zaterdag staat een relatief vlakke etappe over 173 kilometer van Santa Pola naar La Manga del Mar Menor op het programma in de Vuelta.

Tusveld en Arensman in omvangrijke kopgroep

In de zevende etappe over 152 kilometer van Gandía naar Balcón de Alicante moest flink worden geklommen. Er moesten zes cols worden bedwongen en de finish lag op een beklimming van de eerste categorie.

Nadat verschillende aanvalspogingen teniet waren gedaan, vormde zich een omvangrijke kopgroep van 29 renners. Tot dit gezelschap behoorden onder anderen de Nederlanders Tusveld en Thymen Arensman, DSM-kopman Romain Bardet, voormalig rodetruidrager Kenny Elissonde en Jumbo-Visma-renner Sepp Kuss.

De vluchters kregen de ruimte van het peloton en namen ruim vier minuten voorsprong. Op de Puerto El Collão, de vierde klim van de dag, probeerden verschillende renners vooraan te demarreren en moest onder anderen Arensman lossen.

Valverde geeft op na harde val

In het uitgedunde peloton ging Alejandro Valverde in de aanval, maar in een dalend stukje van de klim kwam hij even later hard ten val op zijn schouder. De 41-jarige Spanjaard schoof onderuit in een bocht en viel net niet in een ravijn. Valverde klom aangeslagen omhoog en probeerde het nog even, maar gaf kort daarna op.

Ondertussen waren Lawson Craddock, Sivakov en Storer vooraan weggereden. Zij begonnen met een kleine voorsprong op hun medevluchters en vijf minuten voorsprong op het peloton aan de slotklim naar Balcón de Alicante.

Op de 8,4 kilometer lange beklimming met een gemiddelde stijging van 6,4 procent haakte Craddock snel af en sloten Andreas Kron en Verona aan bij de twee koplopers. In de lastige slotfase sprong Storer vooraan weg en soleerde de Australiër naar zijn eerste ritzege in een grote ronde.

In de favorietengroep hielden de klassementsrenners zich koest, maar bleven er slechts zeven renners over. Voor onder anderen Mikel Landa, Fabio Aru en Aleksandr Vlasov lag het tempo te hoog.