Alejandro Valverde heeft de Vuelta a España vrijdag moeten verlaten. De 41-jarige Spanjaard kwam hard ten val in een afdaling en mocht nog van geluk spreken dat hij niet in het ravijn viel.

Valverde was op iets meer dan 40 kilometer van de streep in de zevende etappe net weggereden uit de groep van klassementsleider Primoz Roglic. De nummer vier van het algemeen klassement reed in de bocht van een afdaling over een oneffenheid op de weg en verloor daardoor de controle.

De voormalig wereldkampioen landde hard op zijn schouder, gleed langs de vangrail op en bleef aan de rand van het ravijn liggen.

Nadat een ploeggenoot van Movistar en zijn ploegleiders zich over de routinier hadden ontfermd, stapte Valverde na enkele minuten toch nog op de fiets. Enkele kilometers verderop stapte hij alsnog af.

Voor gebruikers van de app: tik op de tweet voor een video van de val van Valverde.

Valverde moest alleen in 2002 opgeven in Vuelta

Valverde was bezig aan zijn vijftiende Vuelta en moest alleen bij zijn eerste deelname in 2002 opgeven. Hij won de ronde in 2009 en stond nog zes keer op het eindpodium.

Eerder in de zevende etappe moesten de Brit Hugh Carthy (EF Education) en de Spanjaard Oscar Rodriguez (Astana) al opgeven. Carthy werd vorig jaar nog derde in het eindklassement.