Primoz Roglic is na het heroveren van de rode leiderstrui in de Vuelta a España vooral blij dat hij in de zesde etappe uit de problemen is gebleven. De Sloveen eindigde op een lastig slotklimmetje net achter vluchter Magnus Cort en nam de leiding in het algemeen klassement over van Kenny Elissonde.

Volg nieuws over de Vuelta a España Volgen Ontvang meldingen bij belangrijke ontwikkelingen rondom de Vuelta a España

"Ik ben niet teleurgesteld dat ik hier niet kon winnen", liet Roglic weten. "Magnus was gewoon sterker, had duidelijk goede benen en verdiende deze zege. Het ging mij niet echt om de overwinning. Het was vooral zaak om uit te problemen te blijven en een beetje te genieten van de finale. Aan het einde had ik goede benen."

Roglic pakte wel wat tijd op de andere klassementsrenners. Zo verloren Egan Bernal, Enric Mas en Miguel Ángel López een aantal seconden en gaven Adam Yates en Mikel Landa een kleine halve minuut toe.

In het klassement heeft Roglic nu 25 seconden voorsprong op nummer twee Enric Mas en 41 tellen op Egan Bernal, die vijfde staat. De kopman van Jumbo-Visma houdt zich nog niet bezig met de eindzege.

"We zullen in Santiago de Compostela wel zien wie de sterkste is", aldus Roglic. "Er is nog een lange weg te gaan in deze Vuelta, maar dit is wel een begin."

Magnus Cort boekte zijn vierde ritzege in een Vuelta. Magnus Cort boekte zijn vierde ritzege in een Vuelta. Foto: AFP

Cort: 'Hele speciale overwinning voor mij'

Cort hechtte juist veel waarde aan zijn ritzege op de Alto de la Montaña de Cullera. De Deen bleef als laatste over van een vroege vluchtersgroep met onder anderen Bert-Jan Lindeman en Jetse Bol.

"Dit is een hele speciale overwinning voor mij", jubelde Cort, die zijn vierde ritzege in de Vuelta boekte. "Normaal win ik altijd in een sprint, dus ik ben erg blij dat ik het op een andere manier kon afmaken."

De 28-jarige renner van EF Education-NIPPO leek in de slotkilometer ingerekend te worden door de opkomende Roglic, maar hij bleef de titelverdediger uiteindelijk iets meer dan een fietslengte voor.

"Ik wist dat ik een kans had. Met nog 150 meter te gaan keek ik om en zag ik hem komen", zei Cort over Roglic. "Ik sprintte vervolgens met alles wat ik in me had en kon hem gelukkig net voorblijven."