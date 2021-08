Primoz Roglic heeft donderdag in de zesde etappe van de Vuelta a España de rode leiderstrui heroverd. De kopman van Jumbo-Visma eindigde op een lastig klimmetje als tweede achter vluchter Magnus Cort.

De 28-jarige Cort maakte deel uit van een vroege vluchtersgroep en bleef Roglic op een bijna 2 kilometer lang klimmetje meer dan een fietslengte voor. De Italiaan Andrea Bagioli werd op twee seconden derde.

Roglic pakte wel wat tijd op zijn concurrenten voor de eindzege. Zo verloren Egan Bernal, Enric Mas en Miguel Ángel López een aantal seconden en gaf Mikel Landa een kleine halve minuut toe.

Voor Cort was het al zijn vierde ritzege in een Vuelta. In 2016 won de Deen twee etappes in de Spaanse wielerronde en vorig jaar was hij eenmaal succesvol. Ook schreef hij in 2018 een rit in de Tour de France op zijn naam.

In het algemeen klassement nam Roglic de leiding over van Kenny Elissonde, die al vroeg moest lossen op het slotklimmetje. De Sloveen, die door zijn zege in de openingstijdrit eerder al twee dagen de rode trui droeg, heeft nu 25 seconden voorsprong op Mas (tweede) en 36 seconden op López (derde). Bernal bezet op 41 tellen de vijfde plek.

Vrijdag trekt het peloton de bergen in. Dan moeten over 152 kilometer van Gandía naar Balcón de Alicante zes gecategoriseerde beklimmingen worden bedwongen. De finish ligt op een klim van de eerste categorie.

Bol en Lindeman in kopgroep

De zesde etappe voerde het peloton over 158,3 kilometer van Requena naar de Alto de la Montaña de Cullera. Na een lange vlakke aanloop lag de finish op een 1,9 kilometer lang colletje met een gemiddelde stijging van 9,4 procent.

Door een moordend tempo van meer dan 50 kilometer per uur in de openingsfase slaagde er lange tijd niemand in om weg te komen uit het peloton. Pas op 108 kilometer van de finish ontstond een kopgroep van vijf renners, onder wie Cort en de Nederlanders Jetse Bol en Bert-Jan Lindeman.

Het kwintet nam ruim zes minuten voorsprong, maar het verschil liep snel terug toen BikeExchange zich op kop van het peloton meldde. Met nog 33 kilometer voor de boeg was er nog circa drie minuten van over, terwijl het peloton door waaiers uiteenviel.

Jumbo-Visma was bij de les en zat in de voorste groep, maar Elissonde had de slag gemist. Zo'n 10 kilometer later sloten de rodetruidrager en veel andere renners weer vooraan aan. Hugh Carthy, de nummer drie van vorig jaar, reed nog wel een tijdje op achterstand, maar kwam uiteindelijk ook terug.

Ondertussen had de kopgroep nog altijd ruim twee minuten voorsprong, maar op het slotklimmetje werden Bol en zijn medevluchters Joan Bou en Ryan Gibbons ingerekend. Lindeman en Cort hielden nog wel stand en in de slotkilometer sprong de Deen weg bij de Nederlander. Cort leek in de laatste meters nog te worden gegrepen door Roglic, maar de titelverdediger wist hem niet meer te passeren.