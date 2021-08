De Nieuw-Zeelandse wielerbond laat samen met de nationale topsportorganisatie HPSNZ een onafhankelijk onderzoek uitvoeren naar de plotselinge dood van de 24-jarige baanwielrenster Olivia Podmore eeder deze maand. Haar overlijden heeft in Nieuw-Zeeland de discussie over de mentale gezondheid van topsporters aangewakkerd.

Hoewel niet bekend is waaraan Podmore is overleden, wordt aangenomen dat ze zelf een einde aan haar leven heeft gemaakt. Vlak voor haar dood had ze nog een bericht op Instagram geplaatst waarin ze aangaf het moeilijk te hebben met de druk als topsporter. Dat bericht werd later verwijderd.

Het overlijden van Podmore heeft in Nieuw-Zeeland tot veel vragen over het geestelijke welzijn van topsporters geleid. Daar was al aandacht voor naar aanleiding van de Olympische Spelen in Tokio, waar de atleten het soms zwaar hadden met de zeer strenge coronaregels.

"We schenken nu al onze aandacht aan de complexe problemen rond het welzijn van atleten. Daar wordt al jaren mee geworsteld", zegt Raelene Castle namens HPSNZ in een verklaring.

"Onze prioriteit is om ervoor te zorgen dat we begrijpen wat er is gebeurd en wat we ermee kunnen doen. Het kost tijd om iets wat zo complex is in kaart te brengen. Een gezamenlijk onderzoek is op dit moment het enige juiste."

Podmore deed vijf jaar geleden mee aan de Olympische Spelen in Rio de Janeiro en was meerdere keren present op de WK. Hoewel ze voldeed aan de selectiecriteria voor de Spelen van deze zomer in Tokio, werd ze buiten de ploeg gelaten door het olympisch comité van Nieuw-Zeeland.

Denk jij aan zelfdoding? Je bent niet alleen. Neem contact op met 113 Zelfmoordpreventie via www.113.nl of bel 113 (lokaal tarief) of 0800-0113 (gratis).