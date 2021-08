Kenny Elissonde, de nieuwe leider in de Vuelta a España, heeft gemengde gevoelens bij de manier waarop hij de rode trui veroverde. De Fransman van Trek-Segafredo is trots, maar voelt ook mee met Rein Taaramäe.

Taaramäe was in de finale van de winderige vijfde etappe betrokken bij een massale valpartij. De Est, die zich in zijn vijftiende grote ronde voor het eerst drager van de leiderstrui mocht noemen, slaagde er niet meer in om terug te komen.

"Dit is niet de manier waarop ik de leiderstrui wilde pakken. Maar in het wielrennen weet je dat veel wind voor veel risico zorgt. Ik vind het niet leuk, maar uiteindelijk kan ik er niets aan doen. Het is zoals het is", zei Elissonde na de finish.

"Ik vind het heel spijtig voor Rein, hij is echt een aardige vent. Helaas hoort dit bij wielrennen. Het was een heel nerveuze etappe met kans op waaiers en we wisten allemaal dat er een kans op valpartijen zou zijn."

De vijfde rit van de Vuelta werd gewonnen door Jasper Philipsen, die Fabio Jakobsen aftroefde. Foto: Getty Images

'Dit is ongelooflijk'

De dertigjarige Elissonde, die eerder dit jaar 36e werd in de Tour de France en voor de elfde keer meedoet aan een grote ronde, kan bijna niet bevatten dat hij zich de nieuwe leider mag noemen in de Vuelta.

"Het is ongelooflijk dat ik deze trui nu mag dragen", zei hij. "Na de Tour de France en de Olympische Spelen heb ik het rustig aan gedaan. Hier in de Vuelta zou ik het van dag tot dag bekijken. En kijk me nu eens."

In het algemeen klassement heeft Elissonde vijf seconden voorsprong op Jumbo-Visma-kopman Primoz Roglic. Lilian Calmejane van AG2R Citroën is op tien seconden de nummer drie.

De zesde Vuelta-etappe gaat donderdag over 158 kilometer en voert van Requena naar de Alto de la Montaña de Cullera. De finish ligt op een 1,9 kilometer lang klimmetje met een gemiddelde stijging van 9,4 procent.