Fabio Jakobsen is er woensdag niet in geslaagd om opnieuw een etappe in de Vuelta a España op zijn naam te schrijven. Na zijn overwinning van dinsdag werd de Nederlander in de vijfde rit tweede achter de Belg Jasper Philipsen. Rein Taaramäe raakte de rode leiderstrui kwijt aan Kenny Elissonde.

De 24-jarige Jakobsen boekte dinsdag nog zijn eerste zege in een grote ronde sinds zijn rentree na een zware valpartij in de Ronde van Polen van vorig jaar. Een dag later moest de sprinter van Deceuninck-Quick-Step Philipsen ruim voor zich dulden. De Italiaan Alberto Dainese werd derde.

Philipsen boekte zijn tweede etappezege in deze Vuelta, nadat hij Jakobsen afgelopen zondag ook al voor was gebleven. De sprinter van Alpecin-Fenix nam tevens de leiding in het puntenklassement over van Jakobsen. Het verschil tussen de twee is nu slechts één punt.

Rodetruidrager Taaramäe was in de slotfase betrokken bij een massale valpartij en slaagde er niet meer in om terug te keren in het peloton. Ook DSM-kopman Romain Bardet verloor veel tijd.

In het algemeen klassement heeft Elissonde nu vijf seconden voorsprong op Jumbo-Visma-kopman Primoz Roglic. Lilian Calmejane staat op tien seconden derde en Wout Poels is op de 23e plek de beste Nederlander.

De Vuelta gaat donderdag verder met een etappe over 158 kilometer van Requena naar de Alto de la Montaña de Cullera. De finish ligt op een 1,9 kilometer lang klimmetje met een gemiddelde stijging van 9,4 procent.

Jasper Philipsen boekte zijn tweede ritzege in deze Vuelta. Jasper Philipsen boekte zijn tweede ritzege in deze Vuelta. Foto: Getty Images

Peloton in finale opgeschrikt door massale valpartij

De vijfde etappe voerde het peloton over 184,4 kilometer van Tarancón naar Albacete en was zo goed als vlak. Kort na de start gingen de Spanjaarden Pelayo Sánchez, Xabier Azparren en Oier Lazkano in de aanval.

Het trio bouwde een voorsprong van ruim zeven minuten op, maar dat verschil liep terug naar 2,5 minuten toen de sprintersploegen zich met de achtervolging gingen bemoeien. Het peloton liet de vluchters daarna nog een tijdje spartelen.

Met nog 31 kilometer voor de boeg moest Sánchez vooraan afhaken en kort daarna moest ook Azparren lossen. Lazkano hield het nog even alleen vol, maar op 15 kilometer van de finish zat ook zijn avontuur erop.

Kort na de hergroepering werd het peloton opgeschrikt door een massale valpartij. Onder anderen Taaramäe en Bardet behoorden tot de slachtoffers. De Fransman bleef minutenlang op de grond zitten en kwam hierdoor op flinke achterstand binnen.

Jakobsen ontsnapte aan de valpartij en bleef met een kleine groep over. Even later sloten de meeste renners weer vooraan aan en zij stevenden in de straten van Albacete af op een massasprint. Daarin raakte Jakobsen wat ingesloten en kwam hij nog opzetten, maar moest hij Philipsen meer dan een fietslengte voor zich dulden.