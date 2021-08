Nog 89 km - Doordat ook de sprintersploegen zich met de achtervolging zijn gaan bemoeien, is er nog maar 4.20 minuten van de voorsprong van de vluchters over. Dat verschil was eerder vandaag nog meer dan zeven minuten. Alles wijst erop dat we straks gaan sprinten. Of zien we zometeen waaiers?