Het peloton heeft veel bewondering voor Fabio Jakobsen na diens ritoverwinning in de Vuelta a España. De Gelderlander sprintte dinsdag naar de zege in de vierde etappe, ruim een jaar nadat hij voor zijn leven vocht na een zwaar ongeluk in de Ronde van Polen.

"Ik sprintte op volle snelheid om niet gelost te worden toen ik hoorde dat Jakobsen had gewonnen. Dat is geweldig", zei INEOS-kopman Egan Bernal, de winnaar van de Tour de France van 2019, na afloop. "Hij is een voorbeeld van niet opgeven. Chapeau. Onze hele ploeg heeft heel veel respect voor hem."

Ook Enric Mas, de kopman van Movistar, is onder de indruk van de comeback van Jakobsen. "Ik ben ploeggenoot van hem geweest bij Deceuninck-Quick-Step en ik weet hoe hij als persoon is. Het is heel fijn om hem te zien winnen. Zeker na alles wat hij heeft meegemaakt, is dit natuurlijk heel mooi voor hem."

Concurrent Jasper Philipsen wijdt op Twitter een bericht aan Jakobsen. De Belg was zondag in de tweede rit nog te sterk voor de sprinter van Deceuninck-Quick-Step in de massasprint. "Gefeliciteerd, Fabio. Wat een overwinning nadat je je zo lang hebt moeten terug knokken in het peloton."

Jakobsen droeg zege zelf op aan familie en artsen

De 24-jarige Jakobsen raakte ruim een jaar geleden in de Ronde van Polen zwaargewond nadat hij door een manoeuvre van Dylan Groenewegen met een snelheid van 80 kilometer per uur in de dranghekken was beland. In een ziekenhuis in Katowice vocht hij succesvol voor zijn leven, maar hij hield wel zware verwondingen over aan de val.

Jakobsen herstelde wonderwel en maakte in april na een revalidatie van ruim acht maanden zijn rentree in het peloton. Vorige maand boekte hij in de Ronde van Wallonië zijn eerste overwinning sinds zijn zware crash.

Jakobsen zelf droeg zijn ritzege in de Vuelta op aan zijn familie en de artsen die hem behandelden. "Dankzij hen ben ik hier", zei hij. "Dit is een droom die uitkomt. Na de valpartij heb ik een lange weg afgelegd, maar ik ben blij dat ik terug ben. Er heeft veel tijd en werk in gezeten."