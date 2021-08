Fabio Jakobsen is blij en geëmotioneerd door zijn overwinning in de Vuelta a España. De sprinter van Deceuninck-Quick-Step boekte dinsdag zijn eerste zege in een grote ronde sinds zijn rentree.

"Dit is een droom die uitkomt. Na de valpartij heb ik een lange weg afgelegd, maar ik ben blij dat ik terug ben. Er heeft veel tijd en werk in gezeten", zei Jakobsen, die Arnaud Démare aftroefde in Molina de Aragón, in een eerste reactie.

"Deze overwinning is ook voor iedereen die me heeft geholpen. Van alle dokters en artsen in Polen tot mijn ploeg, die een tweede familie voor me is. En voor mijn familie. Vanwege hen ben ik hier."

De 24-jarige Jakobsen is weer helemaal terug sinds zijn zware val in de Ronde van Polen van een jaar geleden. De Nederlander vocht toen in het ziekenhuis voor zijn leven en moest maanden revalideren.

In april maakte Jakobsen in de Ronde van Turkije zijn rentree en vorige maand boekte hij tijdens de Ronde van Wallonië zijn eerste sprintoverwinning sinds zijn terugkeer.

Voor de appgebruikers: tik op bovenstaande tweet om de beelden van de ritzege van Fabio Jakobsen te zien.

'Blij dat ik het vertrouwen kan terugbetalen'

Jakobsen is blij dat hij het werk van zijn ploeggenoten bij Deceuninck-Quick-Step in de vierde etappe van de Ronde van Spanje kon afmaken. In de eindfase zag het daar aanvankelijk niet helemaal naar uit, gaf hij toe.

"De finale was hectisch. Alle klassementsploegen wilden voorin zitten, logisch ook. We probeerden het in de laatste honderden meters over te nemen en uiteindelijk vond ik mijn ploeggenoten en het wiel van Démare. Hij was de te kloppen man", zei hij.

"De ploeg had vanaf het begin vertrouwen in me. Ik ben blij dat ik dat nu heb kunnen terugbetalen."

Met zijn overtuigende zege - hij bleef Démare een fietslengte voor - nam Jakobsen ook de groene leiderstrui over van Jasper Philipsen, die zondag in de eerste vlakke rit nog te snel was voor Jakobsen.