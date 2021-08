Fabio Jakobsen heeft dinsdag de vierde etappe van de Vuelta a España gewonnen. De sprinter van Deceuninck-Quick-Step was de snelste in de massasprint en zegevierde daarmee voor het eerst in een grote ronde sinds zijn zware valpartij van vorig jaar in de Ronde van Polen. Klassementsleider Rein Taaramäe viel in de slotfase van de rit, maar verloor geen tijd.

De 24-jarige Jakobsen was in de straten van Molina de Aragón een klasse apart in de massasprint en bleef nummer twee Arnaud Démare een fietslengte voor. De Gelderlander neemt ook de groene leiderstrui over van Jasper Philipsen, die zondag in de eerste vlakke rit nog te snel was voor Jakobsen.

Het is voor de in Heukelum woonachtige sprinter zijn eerste zege in een grote ronde sinds zijn rentree in het peloton. Jakobsen kwam ruim een jaar geleden door een manoeuvre van Dylan Groenewegen zwaar ten val in de Ronde van Polen en werd met levensbedreigende verwondingen naar een ziekenhuis in Katowice gebracht.

Jakobsen, die enkele dagen in een kunstmatige coma werd gehouden, herstelde wonderwel en keerde in april in de Ronde van Turkije terug in het peloton. Na een aanloopperiode was hij vorige maand alweer op topniveau. Hij won in de Ronde van Wallonië zijn eerste sprint sinds de valpartij in Polen. In diezelfde Belgische rittenkoers zegevierde Groenewegen, die voor negen maanden werd geschorst vanwege zijn manoeuvre, ook voor het eerst sinds de valpartij.

Klassementsleider Taaramäe kwam in de slotfase van de etappe ten val. De Est, die maandag de leiding in het algemeen klassement overnam van Jumbo-Visma-kopman Primoz Roglic, verloor echter geen tijd omdat hij binnen de grens van 3 kilometer tegen het asfalt ging. Hij gaat woensdag in de vijfde rit dus 'gewoon' in de rode leiderstrui van start.

Voor de appgebruikers: tik op bovenstaande tweet om de beelden van de ritzege van Fabio Jakobsen te zien.

Jakobsen maakt in laatste 50 meter verschil

Na de zware slotklim van maandag waren de sprinters een dag later aan de beurt in de bijna 164 kilometer lange rit van El Burgo de Osma naar Molina de Aragón. Onderweg reden de renners over geaccidenteerd terrein in de regio Castilië, maar dat bleek geen bedreiging voor de sprintersploegen.

Direct vanaf de start vormden de Spanjaarden Carlos Canal (Burgos-BH), Ángel Madrazo (Burgos-BH) en Joan Bou (Euskaltel-Euskadi) de vlucht van de dag. Op het hoogtepunt hadden zij een voorsprong van een kleine vijf minuten, maar al snel werd duidelijk dat zij niet voor de ritzege zouden gaan. Op 14 kilometer van de streep werden ze ingerekend door het peloton.

Met de sprintersploegen op kop van de grote groep koersten de renners in hoog tempo af naar Molina de Aragón. Doordat de weg in de laatste kilometers naar de finishplaats wat opliep, moesten verschillende renners lossen, maar de topsprinters hielden zich allemaal staande - ook na de valpartij van Taaramäe.

In de massasprint bleef Jakobsen lang in het wiel van Démare zitten, maar in de laatste 50 meter overklaste hij de Fransman en maakte hij met een ritzege in een grote ronde zijn glorieuze comeback in het peloton compleet.